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После более суток работы не удалось извлечь из моря поврежденный кабель LVRTC

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Судно Береговой охраны Швеции. Иллюстративное фото
Судно Береговой охраны Швеции. Иллюстративное фото Фото: JOHAN NILSSON/EPA

После более чем 24 часов непрерывного ремонтных работ судну не удалось извлечь из морской глубины поврежденный подводный оптико-волоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), сообщили представители LVRTC.

В связи с этим судно во вторник вечером прекратило работу, чтобы отправиться в порт.

Причины, по которым поднять кабель сегодня не удалось, могут быть разными, отмечает инженерная команда LVRTC.

Сложности могут быть связаны с видом нанесенного повреждения, сложными условиями грунта, например, непредвиденными препятствиями в грунте. Однако представители LVRTC подчеркивают, что любая из вышеперечисленных причин на данный момент является лишь догадкой.

Более детальные выводы будут доступны после более широкого анализа, который сейчас проводят эксперты, и работа по подъему и ремонту кабеля будет продолжена, сообщили в LVRTC.

Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.

На опубликованных фотографиях видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть, однако неясно, когда произошло повреждение. По словам представителей компании Navigation Maritime Bulgares, якорь мог быть поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.

Шведская прокуратура также начала расследование - за "саботаж при отягчающих обстоятельствах".

Пока что в связи с расследованием не было произведено ни одного ареста. В состав экипажа судна входили восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.

В прошлом в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате предполагаемого российского саботажа. В начале января НАТО объявила о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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