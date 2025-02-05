После более чем 24 часов непрерывного ремонтных работ судну не удалось извлечь из морской глубины поврежденный подводный оптико-волоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), сообщили представители LVRTC.
После более суток работы не удалось извлечь из моря поврежденный кабель LVRTC
В связи с этим судно во вторник вечером прекратило работу, чтобы отправиться в порт.
Причины, по которым поднять кабель сегодня не удалось, могут быть разными, отмечает инженерная команда LVRTC.
Сложности могут быть связаны с видом нанесенного повреждения, сложными условиями грунта, например, непредвиденными препятствиями в грунте. Однако представители LVRTC подчеркивают, что любая из вышеперечисленных причин на данный момент является лишь догадкой.
Более детальные выводы будут доступны после более широкого анализа, который сейчас проводят эксперты, и работа по подъему и ремонту кабеля будет продолжена, сообщили в LVRTC.
Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.
В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.
На опубликованных фотографиях видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть, однако неясно, когда произошло повреждение. По словам представителей компании Navigation Maritime Bulgares, якорь мог быть поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.
Шведская прокуратура также начала расследование - за "саботаж при отягчающих обстоятельствах".
Пока что в связи с расследованием не было произведено ни одного ареста. В состав экипажа судна входили восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.
В прошлом в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате предполагаемого российского саботажа. В начале января НАТО объявила о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
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