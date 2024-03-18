"Превосходно сделанная работа!" Рукс - о работе служб 16 и 17 марта

Он признал, что у полиции на прошедших выходных и во время подготовки к ним было довольно много работы. "Спасибо всем полицейским, муниципальной полиции, Службе государственной безопасности и Госпогранохране - все прошло, как мы и планировали", - указал Рукс.

"Полицейские, пограничники делали свою работу профессионально и вежливо".

"Превосходно сделанная Госполицией, муниципальной полицией, пограничной охраной и Службой госбезопасности работа. Интересы и покой жителей Латвии были защищены".

Видео: Репортаж с "выборов" президента России в Риге

Рукс также выразил благодарность министру внутренних дел Рихарду Козловскису за политически принятое решение осуществлять иммиграционный контроль, проверяя всех, кто в воскресенье принял участие в так назыаемых "выборах" президента Украины.

Из 1001 проверенного человека у 24 закончились виды на жительство в Латвии.

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