Число случаев заболевания туберкулезом вернулось на допандемийный уровень

Однако в целом за последние десятилетия число случаев заболевания туберкулезом резко сократилось. Во время пандемии число выявленных в Латвии и в других странах мира случаев заболевания также снизилось, но сейчас оно вернулось к допандемийному уровню.

"Мои пациенты часто говорят: "Я курю, как я могу не кашлять?". Но на самом деле это стереотип, который мы должны постепенно пытаться искоренить, потому что здоровый человек не должен кашлять", - говорит Кукша, добавляя, что при кашле необходимо обращаться к специалисту, а не к семейному врачу.

Что касается путей заражения туберкулезом, то Кукша отметила, что заразиться можно в разных местах, но чаще всего туберкулезом заражаются в помещении, вдыхая бактерии, вызывающие заболевание. В то же время не каждый, кто вдохнул бактерию, заболеет, так как важную роль играет иммунитет человека.

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, врачи Рижской восточной клинической университетской больницы на этой неделе приглашают всех, кто кашляет более трех недель или чувствует сильную усталость и слабость, прийти на бесплатную консультацию к специалисту по легочным заболеваниям и/или пройти обследование на туберкулез.

Консультации и обследования будут проводиться три дня - 19, 21 и 22 марта - с 12 до 15 часов.

По предварительным данным, в 2023 году в Латвии зарегистрировано 347 случаев туберкулеза, или 18,4 на 100 000 населения. По сравнению с 2022 годом рост составил 8%, а по сравнению с 2021 годом - 33%.

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