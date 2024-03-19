За необоснованное насилие призывают привлечь к ответственности муниципального полицейского

В ходе расследования IDB выяснилось, что должностное лицо муниципальной полиции во время исполнения служебных обязанностей превысило свои служебные полномочия, необоснованно применив насилие в отношении некоего частного лица, в результате чего потерпевшему были нанесены телесные повреждения.

К должностному лицу полиции самоуправления применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в полиции самоуправления.

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