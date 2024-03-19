Эрдоган предлагает Путину стать посредником между Россией и Украиной

"Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что позитивное развитие отношений Турции и России продолжится, а также заверил, что Турция готова играть содействующую роль для того, чтобы состоялось возвращение за стол переговоров с Украиной", - говорится в сообщении.

Эрдоган в начале марта принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского.

Путин должен был посетить Турцию в феврале, но визит был отменен.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник вечером предупредил об "опасной" риторике, звучащей в Европе и Москве.

"Эта война должна закончиться", - сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk.

"По обе стороны тысячи матерей хоронят своих детей, и это продолжается. Обеим сторонам есть что терять и нечего получить", - отметил Фидан.

Министр выразил обеспокоенность риском расширения конфликта в регионе и предупредил, что разговоры о "европейских солдатах, ядерной угрозе... все это опасно".

"Турция - одна из редких стран НАТО, призывающих к миру. Наш президент призывает к миру", - сказал министр иностранных дел Турции.

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