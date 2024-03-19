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Наконец-то принцессу Уэльскую увидели на публике! Но настоящая ли это Кейт?

rus.tvnet.lv
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Фото: Twitter/Scanpix/ ekrānšāviņš

Водоворот сплетен и слухов, похоже, утих, поскольку принцессу Уэльскую наконец увидели на публике в минувшие выходные. Тем не менее теории заговора продолжают развиваться, поскольку часть общества считает, что эта женщина все-таки не Кэтрин.

Улыбающаяся принцесса Уэльская была замечена со своим мужем принцем Уильямом в Виндзоре, когда они делали покупки в небольшом загородном магазине недалеко от их дома в Беркшире.

Судя по фотографии, опубликованной в The Sun, и чьему-то видео, размещенному TMZ, эксперты отмечают, что рядом с мужем принцесса выглядит "здоровой и веселой".

The Sun также сообщает, что Кейт и принц Уильям наблюдали, как их дети занимаются спортом в субботу утром, прежде чем отправиться за покупками. Очевидец рассказал газете: "После всех слухов я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, и она выглядела хорошо и счастливо. Детей с ними не было, но это все равно хороший знак, что она достаточно здорова, чтобы заглядывать в магазины".

В последнее время умы людей во всем мире заняты спекуляциями относительно принцессы Уэльской.

Напомним, принцессу Уэльскую не видели на публике с декабря, когда ей должны были сделать плановую операцию на брюшной полости.

10 марта Кенсингтонский дворец опубликовал первую официальную фотографию принцессы Уэльской с декабря прошлого года. Однако несколько международных фотоагентств выразили обеспокоенность тем, что фотография была отредактирована, что подтвердила и сама Миддлтон.

Это породило еще больше предположений об истинном местонахождении и здоровье Кейт. 

Однако последнее появление на публике тоже не развеяло опасения, что в королевской семье что-то неладно. Действительно ли это настоящая Кейт? Кто-то в соцсетях назвал ее слишком худой, кто-то отметил, что у женщины, которая на видео рядом с принцем, другая форма ушей и другие скулы, некоторые этому видео не верят, потому что "окружающие реагируют на королевскую чету слишком спокойно".

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