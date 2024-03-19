Наконец-то принцессу Уэльскую увидели на публике! Но настоящая ли это Кейт?

Улыбающаяся принцесса Уэльская была замечена со своим мужем принцем Уильямом в Виндзоре, когда они делали покупки в небольшом загородном магазине недалеко от их дома в Беркшире.

The Sun также сообщает, что Кейт и принц Уильям наблюдали, как их дети занимаются спортом в субботу утром, прежде чем отправиться за покупками. Очевидец рассказал газете: "После всех слухов я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, и она выглядела хорошо и счастливо. Детей с ними не было, но это все равно хороший знак, что она достаточно здорова, чтобы заглядывать в магазины".