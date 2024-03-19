Наконец-то принцессу Уэльскую увидели на публике! Но настоящая ли это Кейт?

Водоворот сплетен и слухов, похоже, утих, поскольку принцессу Уэльскую наконец увидели на публике в минувшие выходные. Тем не менее теории заговора продолжают развиваться, поскольку часть общества считает, что эта женщина все-таки не Кэтрин.
Улыбающаяся принцесса Уэльская была замечена со своим мужем принцем Уильямом в Виндзоре, когда они делали покупки в небольшом загородном магазине недалеко от их дома в Беркшире.
Судя по фотографии, опубликованной в The Sun, и чьему-то видео, размещенному TMZ, эксперты отмечают, что рядом с мужем принцесса выглядит "здоровой и веселой".
It's confirmed!! She is kate. Why?— RanaJi🏹 (@RanaTells) March 19, 2024
1) The weight of the bag in her left hand caused her to walk slightly differently as she tilted her body to maintain balance
2) The Sun and TMZ won't lie about it.#RoyalAnnouncement #KateMiddleton
King Charles pic.twitter.com/8jqhmOX8Dy
The Sun также сообщает, что Кейт и принц Уильям наблюдали, как их дети занимаются спортом в субботу утром, прежде чем отправиться за покупками. Очевидец рассказал газете: "После всех слухов я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, и она выглядела хорошо и счастливо. Детей с ними не было, но это все равно хороший знак, что она достаточно здорова, чтобы заглядывать в магазины".
В последнее время умы людей во всем мире заняты спекуляциями относительно принцессы Уэльской.
Напомним, принцессу Уэльскую не видели на публике с декабря, когда ей должны были сделать плановую операцию на брюшной полости.
10 марта Кенсингтонский дворец опубликовал первую официальную фотографию принцессы Уэльской с декабря прошлого года. Однако несколько международных фотоагентств выразили обеспокоенность тем, что фотография была отредактирована, что подтвердила и сама Миддлтон.
Это породило еще больше предположений об истинном местонахождении и здоровье Кейт.
Kate to see you again - world exclusive @TheSun pic.twitter.com/xLNGMISO57— Kay Burley (@KayBurley) March 19, 2024
Однако последнее появление на публике тоже не развеяло опасения, что в королевской семье что-то неладно. Действительно ли это настоящая Кейт? Кто-то в соцсетях назвал ее слишком худой, кто-то отметил, что у женщины, которая на видео рядом с принцем, другая форма ушей и другие скулы, некоторые этому видео не верят, потому что "окружающие реагируют на королевскую чету слишком спокойно".
Sure pic.twitter.com/8eCwJ3bK8O— M (@mikehodt) March 18, 2024
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