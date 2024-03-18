Даже те, кто не следит активно за британской королевской семьей в повседневной жизни, недавно заметили в социальных сетях несколько постов, которые заставляют задуматься - что же происходит с принцессой Уэльской Кэтрин?

После того как в январе королевский дворец объявил о "плановой операции на брюшной полости", имя Кейт Миддлтон оказалось втянуто в одну из самых диких конспирологических теорий последнего времени: люди строили догадки как о ее здоровье, так и о ее истинном местонахождении.

Мы восстановили последовательность событий - от последнего появления Кейт на публике до переработанной фотографии ко Дню матери, а также одного события до Нового года, которое, так сказать, спрятали под ковер.

25 декабря

В последний раз Кейт Миддлтон видели на публике с семьей во время рождественской службы. Ничто не казалось подозрительным - она мило позировала фотографам, держа за руки своих детей. Мир даже не подозревал, что это будет последний раз, когда они видят принцессу.

Кейт и Уильям на Рождество 2023 года Фото: AP/Scanpix

28 декабря

Сообщается, что 28 декабря произошло одно необъяснимое событие.