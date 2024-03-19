Начальник Госполиции Арманд Рукс акцентирует, что "еще в 2017 году было зарегистрировано 2603 кражи из жилья. Мы видим, что в 2023 году самое низкое зафиксированное число краж с момента восстановления независимости Латвийской Республики".

По информации правоохранителей, предметами посягательства в основном являются вещи, которые можно быстро продать, полученные деньги в основном тратятся на удовлетворение повседневных материальных потребностей лиц, совершивших преступное деяние.

В основном воруют бытовую технику, компьютерную технику, мобильные телефоны, золотые изделия, деньги, а также электроинструменты.

Как чаще всего обкрадывают недвижимость?

В 2023 году среди способов совершения краж преобладали свободный доступ и проникновение при взломе дверей. Это говорит о том, что хозяева склонны забывать закрывать или сознательно не закрывают двери жилья и оставляют открытыми окна на первых этажах. Проникновение через окна или балконные двери особенно актуализируется летом, когда жители иногда держат их незакрытыми.

Кроме того, воры проникали в квартиры и дома, отжимая дверной или оконный проем, пробивая стекло двери или окна, ломая замок, приспосабливая свои ключи, а также проникая через второй этаж, отжимая дверной или оконный проем балкона.

Хотя зачастую преступления совершались из-за того, что хозяева оставляли имущество в свободном доступе для воров, общий подход общества к охране своего имущества с годами становится серьезнее.

Хозяева чаще пользуются возможностями охраны, устанавливают камеры видеонаблюдения, а также вместе с жителями своего района создают группы в социальных сетях и в приложении для общения, делятся в них важной информацией, в том числе о подозрительных лицах, и передают эту информацию полиции. Работа полиции (задержание воров и предотвращение преступлений) вместе с активными действиями жителей по защите своего имущества способствует улучшению результатов.

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