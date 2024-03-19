Скандал с оборонными закупками в Литве: ушедший в отставку министр назвал имена возможных причастных

В субботу на встрече Анушаускаса и Науседы "были названы конкретные имена", сказал Будрис телеканалу TV3.

"Реакция президента заключалась в том, что он это так не оставит, так как нужна ясность. Министр не сказал, что в целом выявил что-то незаконное. Он был очень конкретен - конкретные лица, интересы, предприятия", - сказал советник Науседы.

Перед встречей с кандидатом на пост министра обороны президент встретится с главой Службы особых расследований (STT) Линой Пернавой и генпрокурором Нидой Грунскиене, сообщил Будрис.

"Они обсудят как возможные конкретные дела, так и общее управление антикоррупционными рисками в системе обороны страны", - добавил советник президента.

По словам Науседы, премьер-министр Ингрида Шимоните назвала ему нескольких возможных кандидатов на пост министра обороны. Президент сначала планирует встретиться с депутатом парламента Лауринасом Кащюнасом, который сейчас возглавляет комиссию Сейма по национальной безопасности и обороне. Их встреча назначена на среду.

Анушаускас в пятницу неожиданно объявил о своей отставке. По его словам, Шимоните предложила ему возглавить парламентскую комиссию. Анушаускас не согласился с этим предложением и подал заявление об отставке.

Шимоните думала, что после назначения Кащунаса министром обороны Анушаускас может стать председателем комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне.

Анушаускас признал, что его преемнику на посту министра предстоит многое сделать за оставшиеся семь месяцев до выборов в Сейм.

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