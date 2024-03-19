Латвиец нашел в Telegram "работу" по перевозке мигрантов: теперь ему грозит тюрьма

В ночь с субботы на воскресенье в рамках предотвращения и контроля нелегальной миграции сотрудники Пограничной службы Литвы (VSAT) остановили выезжавший из Литвы автомобиль Saab с латвийскими номерами.

Управлявший им 45-летний гражданин Латвии предоставил пограничникам удостоверение личности и документы на автомобиль. Однако сотрудников VSAT интересовал не водитель, а пассажиры - четыре афганца в возрасте от 20 до 31 года.

У них не было документов, позволяющих въезжать в Литву и находиться в стране. У всех у них были паспорта граждан Афганистана.

Паспорта пассажиров Фото: Lietuvas robežsardze.

Водитель пояснил пограничникам, что отозвался на предложение в Telegram и получил распоряжение в одном из городов Латвии взять четырех человек и доставить их в Германию. За это ему предложили вознаграждение в размере 700 евро за каждого пассажира.

Один из пассажиров рассказал, что они попали в Латвию после незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

В связи с незаконной перевозкой людей через границу в корыстных целях начато досудебное расследование. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

К гражданину Латвии, перевозившему нелегальных мигрантов, применен временный арест на три месяца. Его автомобиль временно хранится на литовском контрольно-пропускном пункте.

В свою очередь, граждане Афганистана в ближайшее время будут переданы латвийским пограничникам.

В прошлом году в Литве и Польше были задержаны 250 сбежавших из латвийских центров размещения иностранцев и еще почти 1000 мигрантов, которые нелегально проникли в Латвию из Беларуси и сразу пытались попасть в Западную Европу через Литву.

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