В кинотеатрах Латвии - документальный фильм "Патриция" о самой успешной лыжнице в истории нашей страны Патриции Эйдуке. О том, как работа режиссеров Давида Эрнштрейтса и Инесе Клявы заставляет полюбить даже не самый популярный вид спорта - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Патриция"/Patrīcija
- Латвия, 2024
- Документальный фильм, спорт
- Режиссеры: Давид Эрнштрейтс, Инесе Клява
- В ролях: Патриция Эйдука, Ингус Эйдукс, Валтс Эйдукс
Лыжница Патриция Эйдука выросла в многодетной семье. Отец с ранних лет готовил дочь к Олимпийским играм, а шестеро братьев стали поддержкой на пути к спортивным успехам. Несмотря на повышенную чувствительность к низким температурам и удары судьбы, Патриция готовится к новым соревнованиям, где достигает все бóльших высот.
Мало кто любит спортивное кино, если это не экранизация реальной удивительной истории, как, например, "Эдди "Орел" и "Крутые виражи", или семейное кино вроде "Парня-каратиста". Третий подвид жанра - ура-патриотические блокбастеры вроде отечественной "Команды мечты 1935" или российского довоенного "Движения вверх", однако последние чаще всего обусловлены госзаказом, и чаще - в плохом смысле слова.
Один из авторов "Патриции" - режиссер Давид Эрнштрейтс - высказывается о латвийском спорте при помощи кино уже не впервые - в 2017 году вышел короткометражный док "Наши" (Mūsējie) о русскоязычных спортсменах, выступающих за Латвию, для которого Эрнштрейтс написал сценарий.
Теперь, в совместной работе с Инесе Клявой (соавтором нашумевшего "Документалиста"), Эрнштрейтс посвятил целый полнометражный фильм титулованной латвийской спортсменке Патриции Эйдуке, проведя с ней и ее семьей несколько лет - съемочный период фильма начался еще в 2018 году.
Безусловно талантливая и приятная для просмотра "Патриция" хороша уже тем, что достигает удивительного эффекта - делает конкретный вид спорта интересным для аудитории, которая может не знать не только правил, но даже что в нем может быть сложного.
Как тренируются лыжники летом, без доступа к снегу и льду, прямо на свежей траве? Чего стоит один "простой" заезд при температуре около -15? Как ухаживать за лыжами? Когда на трассу лучше вовсе не выходить?
Но Эрнштрейтс и Клява сняли не просто науч-поп для канала Discovery, но историю о преодолении себя и поддержки самых близких, поэтому даже бытовые вещи передаются тут через призму главной героини - хрупкого богатыря Патриции, которая не может отогреть руки после очередного заезда, помогает толкать заглохший мотоцикл и вместе с членами семьи скорбит по поводу большой потери.
Эйдука в "Патриции" - почти идеальная героиня феминистического кино, которая иногда начинает напоминать Лилу из "Пятого элемента" - спасительницу Вселенной - маленькую внешне, но обладающую словно бесконечным запасом энергии внутри.
Чтобы не отступить на пути нечеловеческих испытаний, ей, совсем как героине Йовович, нужны любовь и поддержка близких. Иногда она их получает, иногда - нет. Национальные рекорды - работа не проще спасения мира.
Отдельно стоит упомянуть съемочную группу, которая сопровождала Патрицию во многих поездках на соревнования. Разумеется, суровые погодные условия едва ли помогают в работе человеку, обвешанному кинооборудованием. По рассказам Давида Эрнштрейтса, из-за замерзших пальцев оператор иногда не мог включить запись на камере.
Тем не менее технически претензий к качеству "Патриции" возникнуть не может - в отличие от художественных. Так, некоторым фильм покажется обрубленным на полуслове, из-за чего его посыл, помимо пресловутого рассказа о тяжелой цене победы и триумфа воли целеустремленного борца, может показаться недостаточно четким.
Вердикт: Фильм знакомит нас с удивительной Патрицией Эйдукой - сильной, но хрупкой целеустремленной красавицей, в которую невозможно не влюбиться и которой невозможно не сопереживать. До звания отличного фильма "Патриции" недостает совсем немногого - стройного финала, четкой структуры и лучше сформированного посыла.
Тем временем документалистика, как доказывает пример работы Эрнштрейтса и Клявы, остается одним из лучших способов рассказывать о спорте при помощи кино. Это явно лучше "патриотических" блокбастеров - и в плане патриотизма, и в плане качества.
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