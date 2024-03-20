Теперь, в совместной работе с Инесе Клявой (соавтором нашумевшего "Документалиста"), Эрнштрейтс посвятил целый полнометражный фильм титулованной латвийской спортсменке Патриции Эйдуке, проведя с ней и ее семьей несколько лет - съемочный период фильма начался еще в 2018 году.

Безусловно талантливая и приятная для просмотра "Патриция" хороша уже тем, что достигает удивительного эффекта - делает конкретный вид спорта интересным для аудитории, которая может не знать не только правил, но даже что в нем может быть сложного.

Летняя тренировка Патриции Эйдуки. Документальный фильм "Патриция" Фото: Пресс-фото

Как тренируются лыжники летом, без доступа к снегу и льду, прямо на свежей траве? Чего стоит один "простой" заезд при температуре около -15? Как ухаживать за лыжами? Когда на трассу лучше вовсе не выходить?

Но Эрнштрейтс и Клява сняли не просто науч-поп для канала Discovery, но историю о преодолении себя и поддержки самых близких, поэтому даже бытовые вещи передаются тут через призму главной героини - хрупкого богатыря Патриции, которая не может отогреть руки после очередного заезда, помогает толкать заглохший мотоцикл и вместе с членами семьи скорбит по поводу большой потери.

Кадр из документального фильма "Патриция" Фото: Пресс-фото

Эйдука в "Патриции" - почти идеальная героиня феминистического кино, которая иногда начинает напоминать Лилу из "Пятого элемента" - спасительницу Вселенной - маленькую внешне, но обладающую словно бесконечным запасом энергии внутри.