Ср, 20.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Хрупкий богатырь. В кинотеатрах - фильм о лучшей лыжнице в истории Латвии Патриции Эйдуке

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Патриция Эйдука в фильме "Патриция"
Патриция Эйдука в фильме "Патриция" Фото: Пресс-фото

В кинотеатрах Латвии - документальный фильм "Патриция" о самой успешной лыжнице в истории нашей страны Патриции Эйдуке. О том, как работа режиссеров Давида Эрнштрейтса и Инесе Клявы заставляет полюбить даже не самый популярный вид спорта - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐

  • "Патриция"/Patrīcija
  • Латвия, 2024
  • Документальный фильм, спорт
  • Режиссеры: Давид Эрнштрейтс, Инесе Клява
  • В ролях: Патриция Эйдука, Ингус Эйдукс, Валтс Эйдукс

Лыжница Патриция Эйдука выросла в многодетной семье. Отец с ранних лет готовил дочь к Олимпийским играм, а шестеро братьев стали поддержкой на пути к спортивным успехам. Несмотря на повышенную чувствительность к низким температурам и удары судьбы, Патриция готовится к новым соревнованиям, где достигает все бóльших высот.

Патриция Эйдука с отцом
Патриция Эйдука с отцом Фото: Пресс-фото

Мало кто любит спортивное кино, если это не экранизация реальной удивительной истории, как, например, "Эдди "Орел" и "Крутые виражи", или семейное кино вроде "Парня-каратиста". Третий подвид жанра - ура-патриотические блокбастеры вроде отечественной "Команды мечты 1935" или российского довоенного "Движения вверх", однако последние чаще всего обусловлены госзаказом, и чаще - в плохом смысле слова.

Один из авторов "Патриции" - режиссер Давид Эрнштрейтс -  высказывается о латвийском спорте при помощи кино уже не впервые - в 2017 году вышел короткометражный док "Наши" (Mūsējie) о русскоязычных спортсменах, выступающих за Латвию, для которого Эрнштрейтс написал сценарий.

Теперь, в совместной работе с Инесе Клявой (соавтором нашумевшего "Документалиста"), Эрнштрейтс посвятил целый полнометражный фильм титулованной латвийской спортсменке Патриции Эйдуке, проведя с ней и ее семьей несколько лет - съемочный период фильма начался еще в 2018 году.

Безусловно талантливая и приятная для просмотра "Патриция" хороша уже тем, что достигает удивительного эффекта - делает конкретный вид спорта интересным для аудитории, которая может не знать не только правил, но даже что в нем может быть сложного.

Летняя тренировка Патриции Эйдуки. Документальный фильм "Патриция"
Летняя тренировка Патриции Эйдуки. Документальный фильм "Патриция" Фото: Пресс-фото

Как тренируются лыжники летом, без доступа к снегу и льду, прямо на свежей траве? Чего стоит один "простой" заезд при температуре около -15? Как ухаживать за лыжами? Когда на трассу лучше вовсе не выходить?

Но Эрнштрейтс и Клява сняли не просто науч-поп для канала Discovery, но историю о преодолении себя и поддержки самых близких, поэтому даже бытовые вещи передаются тут через призму главной героини - хрупкого богатыря Патриции, которая не может отогреть руки после очередного заезда, помогает толкать заглохший мотоцикл и вместе с членами семьи скорбит по поводу большой потери.

Кадр из документального фильма "Патриция"
Кадр из документального фильма "Патриция" Фото: Пресс-фото

Эйдука в "Патриции" - почти идеальная героиня феминистического кино, которая иногда начинает напоминать Лилу из "Пятого элемента" - спасительницу Вселенной - маленькую внешне, но обладающую словно бесконечным запасом энергии внутри.

Чтобы не отступить на пути нечеловеческих испытаний, ей, совсем как героине Йовович, нужны любовь и поддержка близких. Иногда она их получает, иногда - нет. Национальные рекорды - работа не проще спасения мира.

Отдельно стоит упомянуть съемочную группу, которая сопровождала Патрицию во многих поездках на соревнования. Разумеется, суровые погодные условия едва ли помогают в работе человеку, обвешанному кинооборудованием. По рассказам Давида Эрнштрейтса, из-за замерзших пальцев оператор иногда не мог включить запись на камере.

Тем не менее технически претензий к качеству "Патриции" возникнуть не может - в отличие от художественных. Так, некоторым фильм покажется обрубленным на полуслове, из-за чего его посыл, помимо пресловутого рассказа о тяжелой цене победы и триумфа воли целеустремленного борца, может показаться недостаточно четким.

Вердикт: Фильм знакомит нас с удивительной Патрицией Эйдукой - сильной, но хрупкой целеустремленной красавицей, в которую невозможно не влюбиться и которой невозможно не сопереживать. До звания отличного фильма "Патриции" недостает совсем немногого - стройного финала, четкой структуры и лучше сформированного посыла.

Тем временем документалистика, как доказывает пример работы Эрнштрейтса и Клявы, остается одним из лучших способов рассказывать о спорте при помощи кино. Это явно лучше "патриотических" блокбастеров - и в плане патриотизма, и в плане качества.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти