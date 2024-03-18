Наша легенда. Вышел фильм о документалисте Юрисе Подниексе

С 18 марта в латвийском кинопрокате - документальный фильм Антры Цилинской и Анны Видулеи "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени" об одном из главных кинематографистов в истории Латвии. Почему этот фильм нужно смотреть не только любителям документального кино - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени"/Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks
- Латвия, 2024
- Документальный фильм, биография
- Режиссеры: Антра Цилинска, Анна Видулея
- В ролях: Юрис Подниекс
Фигура Юриса Подниекса - (со)автора главных достижений Латвии на поприще кинодокументалистики, трагически погибшего в возрасте 41 года, стала едва ли не мифом - настолько, что в "Январе" Виестура Кайриша его образ представляется почти что живым божеством.
Такое отношение оправданно - за двадцать лет карьеры Подниекс успел снять, пожалуй, главный документальный фильм перестройки - легендарный "Легко ли быть молодым?", а также запечатлеть главные события конца истории Советского Союза - Чернобыль, военные столкновения в приграничных республиках, демократические протесты в странах Балтии и попытки Москвы их насильно подавить, августовский путч и прочее.
А еще - потерять операторов Андриса Слапиньша и Гвидо Звайгзне во время стрельбы на Бастионной горке. Смерть одного из них он буквально запечатлел на пленку. "Камера убирает страх", - говорил Подниекс, признаваясь, что без нее работать было бы куда страшнее.
Авторы фильма "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени" Антра Цилинска и Анна Видулея - сами документалисты - в свое время работали вместе с легендарным режиссером, а первая даже была монтажером "Легко ли быть молодым?". В их документальном байопике практически нет высказываний других людей, а сам он частично основан на ранее неопубликованных дневниковых записях документалиста. Так, даром что картина создана другими людьми, зритель словно знакомится и выслушивает признания, исповеди и проповеди самого Подниекса - именно будто читает дневник.
Это архивное, исключительно монтажное кино, начисто лишенное "говорящих голов" (кроме непосредственно главного героя), при этом остается стройным и неподдельно интересным. Авторы исчерпывающе раскрывают подзаголовок фильма - "Свидетель времени", следуя за постановщиком не только по местам трагических событий начинающего агонизировать Советского Союза, но даже за его пределы - так, в одном из эпизодов режиссер рассказывает, как приобрел в Лондоне бронежилеты. Для рабочих нужд.
Словно Форрест Гамп, Подниекс становится свидетелем главных событий эпохи, разве что в отличие от героя оскароносного фильма - не по проведению, а по собственной воле.
При этом документалист прекрасно осознавал связь истории с культурой, поэтому с кадрами горячих точек и народных волнений в фильмографии оператора/режиссера Подниекса естественно соседствовали снятые им выступления Аллы Пугачевой, "Аллилуйя любви" из "Юноны и Авось" в исполнении актеров "Ленкома", концерты молодых рокеров и даже клипы для Валерия Леонтьева.
Но не менее интересной, чем эпоха падения СССР и метаморфозы культуры в перестройку, становится биография самого режиссера - его поступление во ВГИК, отношения с отцом, заметки о быте и творчестве, сомнения и, напротив, самоуверенность, конфликты с Герцем Франком, с которым они вместе сняли гениальный "Старше на 10 минут".
Далее последовали суперуспех "Легко ли быть молодым?" (миллионы зрителей, международный прокат, участие в кинофестивалях в Каннах и Берлине), масштабный многосерийный проект "Мы" и финал СССР, превратившийся в фильмы "Крестный путь", "Конец империи" и "Послесловие".
Бешеной энергии Подниекса хватало на дальнейшую работу, и в планах режиссера был первый художественный фильм, но все прервала его гибель на озере Звиргзду под Кулдигой в 1992 году. Ранняя смерть режиссера, как и обстоятельства гибели Слапиньша и Звайгзне, до сих пор вызывают вопросы.
Фильм Цилинской и Видулеи напоминает, что единственным оружием Подниекса была кинокамера и ее оказалось недостаточно, чтобы защититься от пуль и трагедии. Жизнь и наследие режиссера стали примером отточенной рефлексии происходящего как в многомиллионной стране, так и в отдельно взятом слабом (или нет?) человеке. Авторы биографии документалиста позаботились, чтобы его жизнь и борьба не были забыты. Хотя куда уж там.
Вердикт: "Подниекс о Подниексе" - достойное посвящение одному из главных кинематографистов в истории Латвии. Поэтичное и гуманистическое, при этом познавательное и неподдельно увлекательное. Следом за "Все будет хорошо" это еще одна отличная причина, чтобы увидеть на большом экране отечественный документальный фильм. Подниекс был бы доволен.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!