Наша легенда. Вышел фильм о документалисте Юрисе Подниексе

Оценка: ⭐⭐⭐⭐ "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени"/Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks

Латвия, 2024

Документальный фильм, биография

Режиссеры: Антра Цилинска, Анна Видулея

В ролях: Юрис Подниекс

Юрис Подниекс (справа) Фото: Пресс-фото

Фигура Юриса Подниекса - (со)автора главных достижений Латвии на поприще кинодокументалистики, трагически погибшего в возрасте 41 года, стала едва ли не мифом - настолько, что в "Январе" Виестура Кайриша его образ представляется почти что живым божеством.

Такое отношение оправданно - за двадцать лет карьеры Подниекс успел снять, пожалуй, главный документальный фильм перестройки - легендарный "Легко ли быть молодым?", а также запечатлеть главные события конца истории Советского Союза - Чернобыль, военные столкновения в приграничных республиках, демократические протесты в странах Балтии и попытки Москвы их насильно подавить, августовский путч и прочее.

А еще - потерять операторов Андриса Слапиньша и Гвидо Звайгзне во время стрельбы на Бастионной горке. Смерть одного из них он буквально запечатлел на пленку. "Камера убирает страх", - говорил Подниекс, признаваясь, что без нее работать было бы куда страшнее.

Юрис Подниекс и его команда у Чернобыльской АЭС после катастрофы Фото: Пресс-фото