"Латышский язык безумно сложный": Юлия Чубарова о жизни в Юрмале и блогерстве

"Я историю Риги, наверное, знаю лучше, чем многие рижане", - говорит новая гостья передачи RUS TVNET "В чем фишка?" Юлия Чубарова.
В прошлом она профессиональная спортсменка с образованием журналиста, а теперь ведет популярный блог о путешествиях. Почти 7 лет назад Юлия вышла замуж за гражданина Латвии и переехала из России. Теперь она активно учит латышский язык и планирует получать гражданство.
Сейчас Юлия Чубарова ведет блог о путешествиях и блог о блогерстве. Параллельно вместе с мужем и друзьями они развивают спортивный IT-стартап.
Ее фишка в том, что она практикует журналистский подход. Девушка говорит на четырех языках - русском (родной), английском, латышском и испанском. В интервью Юлия призналась, что посетила 56 стран.
Она подчеркивает, что за шесть с половиной лет вместе с мужем объездила всю Латвию: "Мы побывали во всех маленьких городах, мы увидели все замки. Мы посмотрели очень много мест. Как раз тогда я начала вести свой блог".
Юлия родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но из-за сложных отношений с мамой, уже будучи подростком, ушла из дома и начала самостоятельную жизнь. С родным отцом она познакомилась только тогда, когда ей исполнилось 15 лет. Девушка с детства играла в теннис, была в составе сборной по пляжному теннису и работала в пресс-центре.
Знакомство с будущим мужем случилось прямо на корте в 2015 году, а после Юлия переехала в Латвию к супругу. Следом наступила пандемия коронавируса, границы были закрыты, и она не могла участвовать в играх. Так ее вычеркнули из сборной, и спортивная карьера на этом завершилась.
В Латвии бывшей спортсменке нравится, в Россию она бы не вернулась. Юлия активно учит латышский язык и планирует получать гражданство.
"Латышский язык безумно сложный, в нем очень сложная грамматика", - отмечает она. - Латышский, когда его учишь, чувствуется, насколько это древний язык. Первое слово, которое я выучила... Это фраза mana dārgā. Мой муж меня так называл".
Юлия Чубарова живет в Юрмале, где встречает очень много россиян, которые в 2022 году сделали выбор и переехали в Латвию. Девушку там даже узнают на улицах.
"Россияне, кто переехал в Латвию из России, и русскоязычные, кто родился в Латвии, очень между собой отличаются. Для многих россиян, которые переехали из России, это создает определенную сложность в отношениях. То есть, например,
я не знаю ни одного россиянина, переехавшего за последние несколько лет, который бы не выучил латышский, но при этом очень многие сталкиваются с отношением, которое сформировано неким этническим местным конфликтом.
Это на самом деле наша большая боль, потому что мы не знаем, а что еще сделать, чтобы понравиться местным", - с грустью признается блогер.
Юлия считает, что такие люди, как она, должны озвучить этот момент. Ведь они не просто переехали, а "полностью интегрировались в местную культуру и уважают ее".
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
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