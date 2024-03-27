"Латышский язык безумно сложный": Юлия Чубарова о жизни в Юрмале и блогерстве

Сейчас Юлия Чубарова ведет блог о путешествиях и блог о блогерстве. Параллельно вместе с мужем и друзьями они развивают спортивный IT-стартап.

Ее фишка в том, что она практикует журналистский подход. Девушка говорит на четырех языках - русском (родной), английском, латышском и испанском. В интервью Юлия призналась, что посетила 56 стран.

Она подчеркивает, что за шесть с половиной лет вместе с мужем объездила всю Латвию: "Мы побывали во всех маленьких городах, мы увидели все замки. Мы посмотрели очень много мест. Как раз тогда я начала вести свой блог".

Юлия родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но из-за сложных отношений с мамой, уже будучи подростком, ушла из дома и начала самостоятельную жизнь. С родным отцом она познакомилась только тогда, когда ей исполнилось 15 лет. Девушка с детства играла в теннис, была в составе сборной по пляжному теннису и работала в пресс-центре.