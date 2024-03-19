В Восточной больнице пациентке с раком молочной железы проведена уникальная процедура

Эглитис поясняет, что адъювантная радиотерапия может продолжаться до четырех недель. Особенно сложно в ситуациях, когда пациент живет в отдаленных регионах Латвии и не может приехать и получить радиотерапию как амбулаторную услугу. Так было и в случае с упомянутой пациенткой.

"Несмотря на то, что пациент теоретически может получить терапию амбулаторно, он вынужден находиться в палате стационара фактически весь период облучения. Кроме того, учитывая, что данной пациентке противопоказана послеоперационная лучевая терапия из-за сопутствующих неврологических заболеваний, единственной тактикой лечения в ее случае до сих пор было удаление молочной железы, или мастэктомия", - указал хирург, добавив, что это была бы операция большего объема с последующим косметическим и физическим дефектом, который снизил бы качество дальнейшей жизни.