В Восточной больнице пациентке с раком молочной железы проведена уникальная процедура

В Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS) впервые проведена процедура интраоперационной радиотерапии, примененная к 68-летней женщине с диагностированной ранней опухолью левой молочной железы, сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.
Интраоперационная радиотерапия применяется для облучения опухоли во время операции сразу после ее удаления и позволяет отдельным группам больных отказаться от послеоперационной - адъювантной - радиотерапии. Благодаря успешному применению оборудования интраоперационной радиотерапии лечение рака груди для отдельных групп пациентов RAKUS становится еще более щадящим, при этом сроки лечения значительно сокращаются.
Первой пациенткой, для лечения которой было использовано устройство интраоперационный радиотерапии, стала 68-летняя женщина, у которой была диагностирована ранняя опухоль левой груди. Первоначально во время скринингового маммографического обследования у пациентки было заподозрено наличие опухоли молочной железы. После уточняющего обследования в стационаре RAKUS "Латвийский онкологический центр" была диагностирована ранняя унифокальная опухоль груди, подтип малоагрессивного рака груди. Хотя общее состояние здоровья женщины было хорошим, у нее все-таки было хроническое прогрессирующее неврологическое заболевание.
Хирург отделения хирургии груди Кристап Эглитис отмечает, что у конкретной пациентки размер опухоли был небольшим по сравнению с размером молочной железы.
На основании рекомендаций в случае удаления опухоли с сохранением молочной железы необходимо назначить послеоперационную - адъювантную - радиотерапию для уменьшения вероятности рецидива опухоли груди.
Эглитис поясняет, что адъювантная радиотерапия может продолжаться до четырех недель. Особенно сложно в ситуациях, когда пациент живет в отдаленных регионах Латвии и не может приехать и получить радиотерапию как амбулаторную услугу. Так было и в случае с упомянутой пациенткой.
"Несмотря на то, что пациент теоретически может получить терапию амбулаторно, он вынужден находиться в палате стационара фактически весь период облучения. Кроме того, учитывая, что данной пациентке противопоказана послеоперационная лучевая терапия из-за сопутствующих неврологических заболеваний, единственной тактикой лечения в ее случае до сих пор было удаление молочной железы, или мастэктомия", - указал хирург, добавив, что это была бы операция большего объема с последующим косметическим и физическим дефектом, который снизил бы качество дальнейшей жизни.
Хирург отделения хирургии груди стационара RAKUS "Латвийский онкологический центр" Криста Арцимовича подчеркивает, что интраоперационная радиотерапия не заменяет полностью послеоперационную или адъювантную радиотерапию и может применяться у специально отобранной группы пациентов. У больных пожилого возраста с рано диагностированными унифокальными малоагрессивными подтипами рака молочной железы, особенно с сопутствующими заболеваниями, с помощью курса интраоперационной лучевой терапии можно выполнить более щадящую операцию, что позволит улучшить качество жизни больных и значительно снизит потребность в дальнейшем лечении и длительной госпитализации. С другой стороны, вторым показанием к интраоперационной терапии у больных раком груди является сокращение продолжительности курса адъювантной лучевой терапии, объясняет Арцимовича.
После операции пациентка чувствует себя хорошо, рана зажила первично, без осложнений, и после удаления дренажа пациентка отправилась домой.
Благодаря применению интраоперационной радиотерапии будущим лечением, ожидаемым для конкретной пациентки, будет только гормональная терапия, которую пациентка сможет получать по месту жительства. Таким образом, пациентке обеспечивается успешное онкологическое лечение, которое не только очень эффективно и хорошо переносится, но в то же время значительно снижает необходимость пребывания в стационаре.
Интраоперационное оборудование для радиотерапии может быть использовано не только при опухолях груди, но и при опухолях других локализаций, но в случае конкретной опухоли каждого пациента мультидисциплинарная команда определяет, какой метод лечения и в каком порядке рекомендован. Нововнедренная технология лечения может быть применена к отобранной группе пациентов строго по медицинским показаниям.
В мире доступно несколько типов оборудования для интраоперационной радиотерапии. В Восточной больнице имеется аппарат, в котором проводится облучение электронными частицами, что в случае местной терапии, по данным научной литературы, доказало свою высокую эффективность. Использование указанного оборудования возможно благодаря мультидисциплинарному подходу и совместной работе хирургов, лучевых терапевтов, анестезиологов, медицинских физиков, рентгенологов, рентгенологов, патологоанатомов, операционных и анестезиологов.
Оборудование для интраоперационной радиотерапии RAKUS на данный момент является единственным в странах Балтии, эффективность которого подтверждена в клинических испытаниях, и его можно успешно использовать при операциях на пациентках с раком груди.
Эглитис призывает женщин отозваться на скрининг маммографии, а также быть внимательными после достижения возраста, в котором проводится скрининг – при обнаружении каких-либо изменений в молочной железе идти на дополнительные обследования в специализированный центр.
Эглитис призывает женщин откликаться на маммографический скрининг и быть бдительными после окончания скрининга - если в молочной железе обнаружены какие-либо изменения, пройти дополнительное обследование в специализированном центре.
"Чем раньше мы обнаружим изменения в молочной железе, тем лучше мы сможем справиться с этими проблемами, особенно с помощью новых технологий, которые становятся нам доступны. Рак молочной железы на ранних стадиях - это излечимое заболевание", - призывает Эглитис.
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