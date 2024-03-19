Лембергс винит правительство в "провоцировании России"; его слова попросят оценить комиссию Сейма

"Это его личное мнение". Так партии правящей коалиции пытаются формально дистанцироваться от заявлений собственного союзника по коалиции - бывшего председателя Вентспилсской городской думы и попавшего под санкции США политика Айвара Лембергса, в которых заметна поддержка российской риторики, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.
Лембергс в Facebook опубликовал сообщение, в котором выражает недоумение в связи с национализацией так называемого Дома Москвы, обвиняя Латвию в "провоцировании России".
Распространение кремлевских нарративов не является чем-то новым в публичных высказываниях Лембергса. Он годами приравнивал силы НАТО к оккупантам, а работу латвийских служб безопасности - к сталинским репрессиям, жаловался на включение российских певцов в черный список и снос советских памятников.
"Ну зачем вы отнимаете? Ну - какая нужда? Какой смысл? Огромный ущерб России? Зачем их провоцировать? Зачем? Какая от этого Латвии польза?" - вопрошает Лембергс.
Партия Лембергса как часть Союза зеленых и крестьян (СЗК) входит в правящую коалици. Руководство СЗК о публичных высказываниях своего члена говорит уклончиво. С одной стороны - особо со сказанным Лембергсом не согласны. С другой - публично дистанцироваться от них или осудить не готовы.
Однако внимание к этому привлек оппозиционный депутат Вентспилсской думы Айвис Ландманис, который обратится в парламентский комитет по национальной безопасности с просьбой оценить высказывания Лембергса.
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