В понедельник пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Мероприятие состоится в 13:00 у мемориала жертвам советской оккупации на площади Стрелниеку, 1 возле Музея оккупации.

На мероприятии будут присутствовать высшие должностные лица государства, а после него состоится шествие к памятнику Свободы и возложение цветов.

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