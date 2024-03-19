В понедельник пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Министерство иностранных дел и Латвийское общество политических репрессированных в понедельник, 25 марта, проведут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида 1949 года, сообщили агентству LETA в министерстве.
Мероприятие состоится в 13:00 у мемориала жертвам советской оккупации на площади Стрелниеку, 1 возле Музея оккупации.
На мероприятии будут присутствовать высшие должностные лица государства, а после него состоится шествие к памятнику Свободы и возложение цветов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!