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В понедельник пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

rus.tvnet.lv/LETA
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Мероприятие в честь дня памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы
Мероприятие в честь дня памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы Фото: Ieva Čīka/LETA

Министерство иностранных дел и Латвийское общество политических репрессированных в понедельник, 25 марта, проведут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида 1949 года, сообщили агентству LETA в министерстве.

Мероприятие состоится в 13:00 у мемориала жертвам советской оккупации на площади Стрелниеку, 1 возле Музея оккупации.

На мероприятии будут присутствовать высшие должностные лица государства, а после него состоится шествие к памятнику Свободы и возложение цветов.

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