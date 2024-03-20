Россия планирует эвакуировать около 9 тысяч детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, заявил во вторник, 19 марта, губернатор Вячеслав Гладков.
Детей перевезут из Белгородской области на восток, дальше от границы с Украиной, сообщил губернатор. Днем ранее российский диктатор Владимир Путин объявил, что Кремль хочет создать буферную зону, чтобы помочь защитить приграничные районы от дальних ударов Украины и нападений через границу (вероятно, имелись в виду рейды российских добровольцев, воюющих на стороне Украины).
Украина все чаще использует свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам и складам глубоко на территории России и стремится создать угрозу безопасности в приграничных районах России, усиливая политическое давление на Путина.
Кроме того, базирующиеся в Украине оппоненты Путина и Кремля совершают вторжения в Россию. Путин обсудил вторжения во время встречи с высокопоставленными чиновниками Федеральной службы безопасности во вторник.
В боевых действиях пострадало и мирное население Белгородской области. По словам Гладкова, только за прошедшую неделю погибли 16 человек и 98 получили ранения. В субботу губернатор из-за ситуации с безопасностью распорядился закрыть супермаркеты до понедельника, а школы - до вторника.
Плановая эвакуация детей является одной из крупнейших публично объявленных в Белгородской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В июне прошлого года оттуда в другие регионы России было эвакуировано около 1000 человек, включая детей и семьи. В течение прошлого года время от времени поступали и другие сообщения об эвакуации.
Пока неизвестно, будут ли детей в новой эвакуации сопровождать взрослые. Если это произойдет, общее число эвакуированных может быть значительно выше.
В понедельник после эвакуации из своих домов во временном жилье находились около 600 человек, сообщил Гладков. В результате авиаудара по Белгородской области во вторник три человека получили ранения, в том числе 14-летний мальчик, которому ампутировали часть конечности. По словам губернатора, в результате нападения серьезно пострадала и мать мальчика.
В предыдущий день в результате нападения на село Никольское под Белгородом погибли четыре члена одной семьи, в дом которой попала ракета.
Украина обычно не комментирует напрямую удары по территории РФ, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что любые боевые действия там являются "прямым следствием незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины".
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