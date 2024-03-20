Детей перевезут из Белгородской области на восток, дальше от границы с Украиной, сообщил губернатор. Днем ранее российский диктатор Владимир Путин объявил, что Кремль хочет создать буферную зону, чтобы помочь защитить приграничные районы от дальних ударов Украины и нападений через границу (вероятно, имелись в виду рейды российских добровольцев, воюющих на стороне Украины).

Украина все чаще использует свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам и складам глубоко на территории России и стремится создать угрозу безопасности в приграничных районах России, усиливая политическое давление на Путина.

Кроме того, базирующиеся в Украине оппоненты Путина и Кремля совершают вторжения в Россию. Путин обсудил вторжения во время встречи с высокопоставленными чиновниками Федеральной службы безопасности во вторник.

В боевых действиях пострадало и мирное население Белгородской области. По словам Гладкова, только за прошедшую неделю погибли 16 человек и 98 получили ранения. В субботу губернатор из-за ситуации с безопасностью распорядился закрыть супермаркеты до понедельника, а школы - до вторника.