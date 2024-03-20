В Латвию со спектаклем приедет Лия Ахеджакова

6 мая в Даугавпилсском дворце культуры со спектаклем Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин" выступит советская и российская актриса, ранее публично осудившая войну в Украине, Лия Ахеджакова.
Режиссер постановки - Марфа Горвиц (лауреат театральной премии "Золотая Маска"). В спектакле также принимают участие: Александра Ислентьева, Егор Трухин, Ольга Грудяева.
"В 1812 году император Наполеoн Бонапарт, отступая от Москвы, иронично философствовал: "От великого до смешного один шаг".
История великой актрисы Лии Ахеджаковой полностью переворачивает эту фразу. И из смешной, комичной, страшно обаятельной и при этом жутко нелепой вечной "Верочки" Лия Меджидовна под давлением обстоятельств исторического развития России в первые десятилетия 21-го века, девальвации ее государственного строя и уничтожения гражданского общества, превратилась в великую трагическую актрису с большой буквы. Осознанно стала голосом совести, практически в одиночку бунтующим и не дающим успокоиться и забыть то, что происходит с большой страной и всеми людьми, имеющими к ней хоть какое-то отношение", - написано в пресс-релизе на странице Даугавпилсского дворца культуры.
"Мой внук Вениамин" – это удивительно пронзительная история семейных отношений.
Героиня Ахеджаковой живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг – отправляется в свой родной город и привозит оттуда юную красавицу, наследницу проверенной семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по-старому рушится. Сын противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем представлялась…
Сюжет спектакля нанизан на смешную и одновременно трогательную историю о материнской любви, способной, как созидать что-то прекрасное, так и разрушать все вокруг. Похоже, что главной героине придется смириться с тем, что новый мир уже никогда не будет жить по законам старого…
Смешная и одновременно трагичная мелодрама, написанная в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности – темы взаимоотношения поколений, расовых вопросов и широты человеческой души будут интересны всегда.
Начало спектакля в 18:00.
Напомним, после начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
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