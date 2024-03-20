В Латвию со спектаклем приедет Лия Ахеджакова

Режиссер постановки - Марфа Горвиц (лауреат театральной премии "Золотая Маска"). В спектакле также принимают участие: Александра Ислентьева, Егор Трухин, Ольга Грудяева.

"В 1812 году император Наполеoн Бонапарт, отступая от Москвы, иронично философствовал: "От великого до смешного один шаг".

История великой актрисы Лии Ахеджаковой полностью переворачивает эту фразу. И из смешной, комичной, страшно обаятельной и при этом жутко нелепой вечной "Верочки" Лия Меджидовна под давлением обстоятельств исторического развития России в первые десятилетия 21-го века, девальвации ее государственного строя и уничтожения гражданского общества, превратилась в великую трагическую актрису с большой буквы. Осознанно стала голосом совести, практически в одиночку бунтующим и не дающим успокоиться и забыть то, что происходит с большой страной и всеми людьми, имеющими к ней хоть какое-то отношение", - написано в пресс-релизе на странице Даугавпилсского дворца культуры.

"Мой внук Вениамин" – это удивительно пронзительная история семейных отношений.