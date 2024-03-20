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Видео ⟩ Украинские беспилотники атаковали город Энгельс - там находится военный аэродром

rus.tvnet.lv
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Беспилотник. Иллюстративное фото
Беспилотник. Иллюстративное фото Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Российский город Энгельс, где расположен военный аэродром, утром в среду, 20 марта, подвергся массированной атаке беспилотников.

Согласно открытым данным, вблизи Энгельса находится авиабаза РФ с самолетами дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые используются для нанесения ударов по Украине.

Нападение было организовано Главным разведывательным управлением Минобороны Украины, подтвердил источник в разведке УНИАН.

Атака беспилотников оказалась эффективной, цели были поражены, сообщил источник, добавив, что информация о результатах уточняется.

В Интернете появились видеоролики из Энгельса, на которых слышны громкие взрывы. Жители города также сообщали в соцсетях о серии взрывов.

Между тем россияне утверждают, что сбили четыре дрона, которые не смогли вызвать никаких повреждений.

В конце 2022 года украинские беспилотники не менее двух раз атаковали аэродром Энгельс, используемый дальней авиацией. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе бомбардировщики обкладывали шинами и рисовали самолеты на асфальте.

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