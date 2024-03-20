Видео ⟩ Украинские беспилотники атаковали город Энгельс - там находится военный аэродром

Согласно открытым данным, вблизи Энгельса находится авиабаза РФ с самолетами дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые используются для нанесения ударов по Украине.

Нападение было организовано Главным разведывательным управлением Минобороны Украины, подтвердил источник в разведке УНИАН.

Атака беспилотников оказалась эффективной, цели были поражены, сообщил источник, добавив, что информация о результатах уточняется.

В Интернете появились видеоролики из Энгельса, на которых слышны громкие взрывы. Жители города также сообщали в соцсетях о серии взрывов.

Между тем россияне утверждают, что сбили четыре дрона, которые не смогли вызвать никаких повреждений.

В конце 2022 года украинские беспилотники не менее двух раз атаковали аэродром Энгельс, используемый дальней авиацией. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе бомбардировщики обкладывали шинами и рисовали самолеты на асфальте.

Several explosions were registered last night in Engels, a city in Saratov Oblast of Russia, known for hosting Russian bomber planes at its aerodrome.



On the right-hand side, the banner says "V - Russian Presidential Election". pic.twitter.com/kctAmai2rg — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 20, 2024

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