Частная библиотека теперь переехала в новые помещения, так как ранее находилась в так называемом доме Москвы, который теперь передан в собственность государства.

Изначально библиотека была названа именем отца Михаила Задорнова - писателя Николая Задорнова - но после смерти юмориста библиотека носит название библиотека Николая и Михаила Задорновых.

Скончавшийся в 2017 году комик поддержал аннексию Крыма, а также распространял очерняющую дезинформацию о странах Балтии. Об этом автор сюжета спросил сотрудников библиотеки, получив ответ: "Он умер".

Внимание журналистов во время посещения библиотеки обратила книга, украшенная цветами георгиевских лент, под названием "Война отца".

Библиотека с 2013 года получала щедрое финансирование от России. За девять лет оно достигло почти 400 тысяч евро, но этот источник финансирования иссяк со времен полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео: сюжет Bez Tabu

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