Видео ⟩ В центре Риги работает библиотека, получившая щедрое финансирование от России

Михаил Задорнов - умерший семь лет назад комик, сторонник Путина, распространитель дезинформации... А также лицо, именем которого названа библиотека, расположенная в центре Риги. Учреждение с 2013 года получало финансирование из Москвы. Как это возможно, отправилась выяснять передача Bez Tabu.
Частная библиотека теперь переехала в новые помещения, так как ранее находилась в так называемом доме Москвы, который теперь передан в собственность государства.
Изначально библиотека была названа именем отца Михаила Задорнова - писателя Николая Задорнова - но после смерти юмориста библиотека носит название библиотека Николая и Михаила Задорновых.
Скончавшийся в 2017 году комик поддержал аннексию Крыма, а также распространял очерняющую дезинформацию о странах Балтии. Об этом автор сюжета спросил сотрудников библиотеки, получив ответ: "Он умер".
Внимание журналистов во время посещения библиотеки обратила книга, украшенная цветами георгиевских лент, под названием "Война отца".
Библиотека с 2013 года получала щедрое финансирование от России. За девять лет оно достигло почти 400 тысяч евро, но этот источник финансирования иссяк со времен полномасштабного вторжения России в Украину.
Видео: сюжет Bez Tabu
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