Убийство украинской беженки в Германии: найдены новорожденный младенец и тело еще одной жертвы

Около двух недель назад на берегу Рейна недалеко от Хоккенхайма было обнаружено тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Следователи начали поиски матери убитой женщины - Марины Стешенко - и на тот момент пятинедельной дочки Мии.

27-летняя украинская беженка проживала со своей матерью и малышкой в лагере для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Согласно заявлению полиции, на прошлой неделе были арестованы двое подозреваемых, которые входили в круг знакомых убитых женщин.

Следователи предполагают, что оба вечером 6 марта убили бабушку малышки, а несколькими часами позже - и мать девочки.

Подозреваемые в возрасте 43 и 44 лет были задержаны в минувшую среду. В настоящее время они находятся под стражей. У них нашли новорожденную малышку.

По версии прокуратуры, девочка, которой всего несколько недель, не пострадала. Сейчас ее доставили на попечение Бюро благосостояния несовершеннолетних.

В газете Bild в субботу прозвучала информация, что арестованные - супружеская пара. В сообщении говорится, что оба в последние месяцы рассказывали соседям и коллегам по работе о якобы предстоящем рождении их собственной дочери.

Высказывались предположения, что они убили женщину, чтобы забрать ребенка под свою опеку. Ни полиция, ни прокуратура эту информацию не подтверждают.

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