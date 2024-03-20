Убийство украинской беженки в Германии: найдены новорожденный младенец и тело еще одной жертвы

Около двух недель назад на берегу Рейна недалеко от Хоккенхайма было обнаружено тело 27-летней девушки. Продолжались интенсивные поиски ее матери и новорожденной малышки. Малышку удалось найти на прошлой неделе, а 20 марта в водах Рейна также было обнаружено тело 51-летней матери убитой украинки, сообщают немецкие СМИ.
Около двух недель назад на берегу Рейна недалеко от Хоккенхайма было обнаружено тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Следователи начали поиски матери убитой женщины - Марины Стешенко - и на тот момент пятинедельной дочки Мии.
27-летняя украинская беженка проживала со своей матерью и малышкой в лагере для беженцев в районе Рейн-Неккар.
Согласно заявлению полиции, на прошлой неделе были арестованы двое подозреваемых, которые входили в круг знакомых убитых женщин.
Следователи предполагают, что оба вечером 6 марта убили бабушку малышки, а несколькими часами позже - и мать девочки.
Подозреваемые в возрасте 43 и 44 лет были задержаны в минувшую среду. В настоящее время они находятся под стражей. У них нашли новорожденную малышку.
По версии прокуратуры, девочка, которой всего несколько недель, не пострадала. Сейчас ее доставили на попечение Бюро благосостояния несовершеннолетних.
В газете Bild в субботу прозвучала информация, что арестованные - супружеская пара. В сообщении говорится, что оба в последние месяцы рассказывали соседям и коллегам по работе о якобы предстоящем рождении их собственной дочери.
Высказывались предположения, что они убили женщину, чтобы забрать ребенка под свою опеку. Ни полиция, ни прокуратура эту информацию не подтверждают.
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