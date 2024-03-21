Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не переоценивать силу России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не переоценивать силу России. "Россия не так сильна, как сейчас думают. В военном отношении война России в Украине, конечно, жестока, но внутриполитически репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы. Тем важнее, чтобы Европейский Союз сплоченно и без устали поддерживал Украину против России", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду, 20 марта.

"Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы стоим сплоченно - Германия и Франция, Веймарский треугольник, весь Европейский Союз - и именно этот сигнал мы посылаем России всеми нашими решениями", - подчеркнул германский канцлер.

Шольц высказался за усиление сотрудничества в рамках ЕС в сфере производства вооружений. "Нам нужно расширение сотрудничества в сфере военной экономики, сотрудничество в деле оснащения наших стран оружием ", - заявил он.

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