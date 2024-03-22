На TVNET GRUPA наложен штраф в размере 3000 евро за неправильное использование слова "депортация"

Рижский окружной суд снизил штраф, наложенный Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) на TVNET GRUPA за неправильное использование слова "депортация", с 8500 евро до 3000 евро.
Решение не подлежит обжалованию и вступило в законную силу.
"Меня не удивило решение NEPLP о наложении на нас штрафа, потому что, к сожалению, этот институт находится под политическим влиянием, но меня удивило решение окружного суда, потому что в обязанности судей входит знание правового регулирования государственной безопасности в демократической Латвии. Они должны знать, как регулирование применяется на практике. К сожалению, оно не очевидно или применяется выборочно в зависимости от компетентности судей", - указывает главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис.
"Я убежден, что ограничения свободы выражения мнений угрожают безопасности латвийского государства, поскольку безопасность невозможна без свободы, ее прав и обязанностей. По мнению суда, свобода слова вредна и нежелательна, поэтому TVNET GRUPA должна быть оштрафована за смелость говорить о неудобных проблемах".
"Последствия этого решения суда будут разрушительными - отныне ни одному СМИ не будет разрешено использовать слово "депортация", за исключением случаев, когда речь идет о депортациях тоталитарного режима СССР. Странно, что суд не учел тот факт, что слово "депортация" есть в иммиграционных директивах Евросоюза, где черным по белому написано: депортация - это депортация нежелательных лиц, или принудительное выдворение из страны. На практике это означает принудительное задержание человека и последующее принудительное выдворение из страны, или депортацию, человека, если он угрожает безопасности государства", - подчеркивает Островскис.
"Кстати, не исключено, что решение суда окрылит NEPLP и за запретом слова "депортация" последуют другие слова, которые журналистам не разрешат "брать в рот". После ознакомления с расширенной версией решения суда мы оценим возможности подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - резюмирует Островскис.
Ранее Рижский городской суд отклонил жалобу TVNET GRUPA и оставил без изменения решение NEPLP о наложенном административном штрафе в размере 8500 евро за якобы неправильное использование слова "депортация". Интернет-портал обжаловал этот приговор, и дело было передано в окружной суд.
Окружной суд оставил решение NEPLP в силе, но смягчил приговор.
Первоначально NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за, по его мнению, неправильное использование слова "депортация" в цикле передач RUS TVNET "Кто вам платит?". Причем это слово использовало не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!"), имея в виду планируемое выдворение людей из страны, если они не сдадут экзамен по госязыку.
Суд первой инстанции в решении указал, что TVNET GRUPA несет ответственность не за использование термина "депортация", а за необеспечение того, чтобы факты и события были отражены в передаче справедливо, объективно, с должной точностью и нейтральностью, содействуя обмену мнениями и соблюдая общепринятые журналистские и этические принципы.
По мнению суда, NEPLP справедливо отметил, что гость программы может высказать любое мнение, однако журналисты, независимо от цели передачи, должны вести беседу профессионально, избегая при необходимости предоставления недостоверной информации и реагируя в случае необходимости на мнение гостя, объясняя аудитории обстоятельства. В конкретном случае ведущие программы никак не отреагировали на распространенную информацию, а, наоборот, поддержали сказанное гостем программы, вовлекшись и еще больше подчеркнув недостоверную информацию, поясняет суд.
Также суд пришел к выводу, что слово "депортация" используется в передаче неправильно и вводит в заблуждение, имея в виду поправки к Закону об иммиграции и связанную с ними деятельность в Латвии, поскольку в Законе об иммиграции используется термин "принудительное выдворение". Кроме того, массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в Балтии в 1941 и 1949 годах, нарушающие Женевскую конвенцию 1949 года, не могут сравниваться с законными действиями государства, указанными в Законе об иммиграции. Ни исторически, ни юридически депортация несравнима с принудительным выдворением.
Суд подчеркнул, что, вопреки заявлению TVNET GRUPA, в передаче не разъясняется контекст информации, чтобы зрители могли получить полное представление о ситуации. Поэтому в действиях ведущих можно обнаружить нарушение принципа нейтралитета.
Окружной суд, рассматривая апелляционную жалобу, констатирует, что суд первой инстанции правомерно не отменил решение NEPLP, но решил смягчить назначенный штраф, поскольку интернет-портал ранее не подвергался административному наказанию.
Уже сообщалось, что свое возмущение по поводу решения NEPLP оштрафовать TVNET GRUPA выразили Латвийский совет по этике СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" и другие эксперты сферы.
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