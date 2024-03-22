На TVNET GRUPA наложен штраф в размере 3000 евро за неправильное использование слова "депортация"

"Меня не удивило решение NEPLP о наложении на нас штрафа, потому что, к сожалению, этот институт находится под политическим влиянием, но меня удивило решение окружного суда, потому что в обязанности судей входит знание правового регулирования государственной безопасности в демократической Латвии. Они должны знать, как регулирование применяется на практике. К сожалению, оно не очевидно или применяется выборочно в зависимости от компетентности судей", - указывает главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис.

"Я убежден, что ограничения свободы выражения мнений угрожают безопасности латвийского государства, поскольку безопасность невозможна без свободы, ее прав и обязанностей. По мнению суда, свобода слова вредна и нежелательна, поэтому TVNET GRUPA должна быть оштрафована за смелость говорить о неудобных проблемах".

"Последствия этого решения суда будут разрушительными - отныне ни одному СМИ не будет разрешено использовать слово "депортация", за исключением случаев, когда речь идет о депортациях тоталитарного режима СССР. Странно, что суд не учел тот факт, что слово "депортация" есть в иммиграционных директивах Евросоюза, где черным по белому написано: депортация - это депортация нежелательных лиц, или принудительное выдворение из страны. На практике это означает принудительное задержание человека и последующее принудительное выдворение из страны, или депортацию, человека, если он угрожает безопасности государства", - подчеркивает Островскис.

"Кстати, не исключено, что решение суда окрылит NEPLP и за запретом слова "депортация" последуют другие слова, которые журналистам не разрешат "брать в рот". После ознакомления с расширенной версией решения суда мы оценим возможности подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - резюмирует Островскис.