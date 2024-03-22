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Кариньш: членство в ЕС и НАТО - лучшее решение, принятое Латвией с момента основания государства

rus.tvnet.lv/LETA
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Решение Латвии о вступлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО после восстановления независимости является лучшим решением с момента провозглашения Латвийской Республики в 1918 году, заявил сегодня министр иностранных дел Кришьянис Кариньш на открытии конференции "20 лет членства Латвии в Европейском союзе и НАТО".

Цель конференции - оглянуться на самые важные события, проанализировать их влияние на Латвию, подчеркнуть значение и преимущества членства Латвии в ЕС и НАТО в различных сферах. "Мудрость нашего народа окупилась, потому что сегодня мы живем в мире и продолжаем повышать наше благосостояние. Давайте поддержим Украину на ее пути в ЕС и НАТО, потому что от этого выиграем мы все", - подчеркнул Кариньш.

Участники встречи обсудили такие темы, как вступление Латвии в единый рынок ЕС, присоединение к Шенгенской зоне и еврозоне, постепенное открытие рынка труда. Были отмечены преимущества членства Латвии в ЕС для людей, предприятий и экономики.

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