Кариньш: членство в ЕС и НАТО - лучшее решение, принятое Латвией с момента основания государства

Цель конференции - оглянуться на самые важные события, проанализировать их влияние на Латвию, подчеркнуть значение и преимущества членства Латвии в ЕС и НАТО в различных сферах. "Мудрость нашего народа окупилась, потому что сегодня мы живем в мире и продолжаем повышать наше благосостояние. Давайте поддержим Украину на ее пути в ЕС и НАТО, потому что от этого выиграем мы все", - подчеркнул Кариньш.