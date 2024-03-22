Видео ⟩ Полицейские задержали в Зиепниеккалнсе агрессивного водителя с помощью огнестрельного оружия

Утром 17 марта экипаж Рижской муниципальной полиции получил информацию о водителе автомобиля марки Audi, который, возможно, находится под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обратили внимание на соответствующее описанию транспортное средство, водитель которого, заметив стражей порядка, резко начал движение задним ходом. Сотрудники муниципальной полиции призвали водителя остановить автомобиль.

Однако водитель продолжал движение, пока не въехал в Т-образную развилку, задним ходом совершил поворот направо и остановился. В тот момент, когда сотрудник полиции подбежал к машине нарушителя, чтобы открыть ее дверь, и повторно потребовал остановиться, водитель начал уeзжать задним ходом, пытаясь покинуть место происшествия.

Чтобы предотвратить возможную угрозу окружающим и остановить попытку водителя скрыться, полицейский применил служебное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по шинам транспортного средства, прострелив их.

Это не успокоило агрессивного правонарушителя, и он продолжил бегство. Через несколько минут водитель въехал во двор среди многоквартирных домов, где был вынужден остановиться, так как потерял по дороге две покрышки.

Тогда водитель еще попытался скрыться в подъезде одного из домов, но ему это не удалось, так как правоохранители, применив электрошоковый пистолет и физическую силу, задержали агрессивного мужчину.

При проверке личных данных выяснилось, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения. Учитывая обстоятельства произошедшего, на место прибыли Служба неотложной медицинской помощи и экипаж Госполиции, которые переняли работу.

Затем сотрудники полиции самоуправления передали задержанного сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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