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Эдгар Таварс: Кариньш должен уйти в отставку

rus.tvnet.lv/LETA
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Глава фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс
Глава фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс Фото: Zane Bitere/LETA

В связи с решением Генеральной прокуратуры начать уголовный процесс о спецрейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кариньша, нынешнего министра иностранных дел, покинуть свой пост.

"Я призываю Кришьяниса Кариньша не прятаться трусливо за спинами чиновников, перестать позорить государство и самому подать в отставку", - сказал Таварс.

Политик отмечает, что сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры подтвердило очевидное: VIP-полеты Кариньша "привели к крупной растрате государственных средств". "Столь же очевидно, кто несет за это ответственность", - считает Таварс.

Он получил ответ Генпрокуратуры на заявление о спецрейсах Кариньша, в котором говорится о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемой растрате государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша.

Как сообщалось, информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на это было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС, - 1,36 млн евро.

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