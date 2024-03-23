Число украинских беженцев в Германии выросло до 1,65 миллиона человек

Родители получают также пособие на детей - от 357 до 471 евро в месяц на ребенка, в зависимости от его возраста. Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и часть коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы. По оценке федерального министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), в бюджете на 2024 год только на пособия для украинцев в Германии будет выделено от 5,5 до 6 млрд евро.

От выпускников языковых курсов ждут быстрого трудоустройства

"Языковой барьер снижается. Настало время идти работать", - адресовал свое заявление беженцам из Украины на пресс-конференции в Берлине в октябре 2023 года министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Речь шла вообще о беженцах, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но упор был сделан именно на украинцах. "Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными", - подчеркнул министр.

Хайль отметил, что в последнее время свыше 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в ближайшие месяцы. В аналогичной ситуации находятся еще 200 тысяч беженцев из других стран.

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