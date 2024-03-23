Полиция разыскивает Николу 2006 года рождения. Она отправилась в Ригу в ночной клуб

23 марта этого года девушка отправилась в ночной клуб в Риге, на улицу Аристида Бриана, 9А-1. Около 2:42 она в последний раз контактировали с родственниками.

Никола была одета в белую короткую куртку, черные штаны, черно-белую спортивную обувь, с собой была сумка на серебряной цепочке. У девушки рыжие короткие волосы, завязанные в два хвостика.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями Николы и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвоним по телефонам 670 864 58 или 110!

#policijameklē bezvēsts pazudušo Nikolu Drikovu (2006. g.). Jauniete š. g. 23. martā aizgāja uz naktsklubu Rīgā, Aristīda Briāna ielā 9A-1. Ap plkst. 2.42 pēdējo reizi sazinājusies ar radiniekiem. Bija ģērbusies baltā jakā. Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani - 67086458 vai 110! pic.twitter.com/MuztDpcWvT — Valsts policija (@Valsts_policija) March 23, 2024

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