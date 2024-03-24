Три версии организации теракта в "Крокус Сити" в Москве

Спасатели разбирают завалы "Крокус Сити Холла" Фото: Russian Emergency Ministry Press Service/AP/picture alliance

ИГИЛ-К - террористическая ячейка регулярно устраивает террористические акции в Афганистане, противопоставляя себя правящему там движению "Талибан", а также христианским странам-"крестоносцам". Россия стала целью для террористов из-за участия армии РФ в войне в Сирии на стороне президента этой страны Башара Асада.

К версии о причастности ИГИЛ в организации теракта в Москве склоняется профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман. Он отмечает, что подобный почерк исполнения терактов свойственен этой ячейке, а отделение ИГИЛ-К активно "ведет вербовку на территории бывшего Советского Союза". Кроме того, обращает внимание Нойман, в Сети распространяется письмо ИГИЛ-К, которая взяла на себя ответственность за теракт. Впрочем, подлинность этого письма пока не подтверждена. На религиозный характер теракта могут указывать и первые показания задержанных подозреваемых, опубликованные российскими СМИ. Один из них утверждал, что его завербовали в Telegram-канале проповедника.

Эксперт: Достоверного источника о причастности ИГИЛ пока нет

Пока нет достоверного источника, который мог бы подтвердить отношение ИГИЛ-К к теракту в Москве, сказал в разговоре с DW востоковед и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке SULEYMANOV Руслан Сулейманов. Эксперт не считает полностью достоверной информацию, что радикальная группировка ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за организацию теракта в Москве: "У них нет единого информационного центра, а значит от имени "Исламского государства" может выступать фактически любой".