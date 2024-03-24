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Силиня встретится с канцлером Германии Шольцем

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер Латвии Эвика Силиня
Премьер Латвии Эвика Силиня Фото: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в среду, 27 марта, с рабочим визитом посетит Германию, где проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Политики планируют обсудить вопросы безопасности и обороны НАТО и Балтии, экономическое сотрудничество Латвии и Германии, повестку дня Европейского союза, а также военную поддержку Украины.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров Латвии и Германии.

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