Силиня встретится с канцлером Германии Шольцем

Премьер-министр Эвика Силиня в среду, 27 марта, с рабочим визитом посетит Германию, где проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Политики планируют обсудить вопросы безопасности и обороны НАТО и Балтии, экономическое сотрудничество Латвии и Германии, повестку дня Европейского союза, а также военную поддержку Украины.
После переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров Латвии и Германии.
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