Кодекс этики: LIZDA разрабатывает новый документ для педагогов

Как заявила председатель профсоюза Инга Ванага, вопросы, связанные с профессиональной этикой и поведением, межличностным общением, а также отношениями с коллегами, учениками и их родителями, становятся все более актуальными. Об этом свидетельствует и растущее число случаев морального, этического, физического и сексуального насилия в учебных заведениях.

Этический кодекс LIZDA призван способствовать "законному, честному и качественному выполнению учителями своих обязанностей" и повышению культуры труда педагогов. В нем будут изложены принципы и нормы этического поведения преподавателей, а также связанные с ними права, обязанности и задачи.

Кодекс включает в себя такие вопросы, как ценности и основные принципы профессиональной этики. В нем также рассматриваются принципы этичного поведения, коллегиальности, сотрудничества с родителями и детьми.

Этический кодекс затрагивает и "вопросы, актуальные для сегодняшних реалий". Например, учителя, осознавая повышенное внимание общественности к своей профессии, должны вести себя на работе и вне ее так, чтобы не навредить себе, престижу профессии учителя, учебному заведению, самоуправлению, государству и обществу в целом.

LIZDA направит этический кодекс в Министерство образования и науки и в Кабинет министров для принятия. Документ национального уровня будет распространяться на всех педагогов и установит общие принципы для всей образовательной отрасли.

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