В разговоре с телеканалом "Настоящее время" он напомнил, что "Талибан" до сих пор является запрещенной экстремистской организацией в России, но после вывода войск США из Афганистана в 2021 году Россия начала стремительно сближаться с режимом, который "Исламское государство" считает одним из своих злейших врагов.

Мигдал указал, что у России сложились тесные связи с талибами, "но вот тут-то и начинается проблема, потому что у талибов есть враги, а главный, самый смертоносный и самый страшный враг талибов - это "Исламское государство в Хорасане", то есть афганское отделение ИГИЛ".

"Именно "Исламское государство" является главной угрозой [Талибану] и открыто борется за власть в Кабуле, осуществляя мощные террористические атаки против правления "Талибана", убивая полевых командиров и функционеров "Талибана", и также обвиняя - и это особенно обидно "Талибану" - в том, что оно, в отличие от "Исламского государства", недостаточно строго, слишком гуманно (..) в своих претензиях на чистоту ислама", - пояснил Мигдал, добавив, что ИГИЛ своим врагом считает также Иран.