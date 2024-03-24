По мнению израильского военного аналитика Сергея Мигдала, теракт в концертном комплексе в Подмосковье был осуществлен афганским отделением группировки "Исламское государство" с целью отомстить России за сближение с талибами.
В разговоре с телеканалом "Настоящее время" он напомнил, что "Талибан" до сих пор является запрещенной экстремистской организацией в России, но после вывода войск США из Афганистана в 2021 году Россия начала стремительно сближаться с режимом, который "Исламское государство" считает одним из своих злейших врагов.
Мигдал указал, что у России сложились тесные связи с талибами, "но вот тут-то и начинается проблема, потому что у талибов есть враги, а главный, самый смертоносный и самый страшный враг талибов - это "Исламское государство в Хорасане", то есть афганское отделение ИГИЛ".
"Именно "Исламское государство" является главной угрозой [Талибану] и открыто борется за власть в Кабуле, осуществляя мощные террористические атаки против правления "Талибана", убивая полевых командиров и функционеров "Талибана", и также обвиняя - и это особенно обидно "Талибану" - в том, что оно, в отличие от "Исламского государства", недостаточно строго, слишком гуманно (..) в своих претензиях на чистоту ислама", - пояснил Мигдал, добавив, что ИГИЛ своим врагом считает также Иран.
"Россия сейчас почти открыто поддерживает Талибан. Почему? Потому что Иран и Талибан выступают против Америки, а не потому, что, я думаю, Кремлю нравится, как режим Талибана или аятоллы шиитского Ирана реализуют исламские практики", - сказал аналитик.
"И все это накопилось за последние месяцы, а именно: "Исламское государство" и его афганский филиал видят в России опору двух главных врагов, а именно режима аятоллы в Иране и режима талибов в Афганистане", - сказал Мигдал.
Он напомнил, что в сентябре 2022 года "Исламское государство" произвело взрыв возле посольства России в Кабуле. "А теперь - [теракт] в Москве, так что теперь Россия стала их главным врагом", - резюмировал аналитик.
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Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, вооруженные нападавшие открыли огонь в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Следственный комитет России подтвердил смерть 137 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Тем временем Кремль поручил государственным и лояльным правительству или пропагандистским СМИ подчеркивать возможный "украинский след" при освещении теракта.
Информацию о возможном "украинском следе" обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утром в субботу. Служба сообщила, что после совершения преступления четверо подозреваемых готовились пересечь российско-украинскую границу и "поддерживали соответствующие контакты с украинской стороной". По информации ФСБ, они были задержаны в ночь на субботу в Брянской области по пути к границе.
Уже в пятницу МИД Украины категорически отверг выдвинутое обвинение в том, что к теракту причастен Киев. "Подобные обвинения являются провокацией, спланированной Кремлем", - подчеркнули в министерстве. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.
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