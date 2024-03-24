"Чей Крым?" и языковой экзамен: что делается со сторонниками политики Кремля в Латвии?

Менее 1000 из 40 000 имеющих право голоса российских граждан, проживающих в Латвии, пришли на так называемые "выборы" президента России, которые прошли в Риге всего неделю назад. Хотя на мероприятии не было случаев прославления войны, большое количество пришедших не скрывали своей поддержки Путина и поддержали послания Кремля. Программа LTV De Facto выяснила, что сделано для сокращения числа сторонников войны в Латвии.
Данные, представленные российскими властями, показывают, что из менее чем тысячи граждан, пришедших к посольству РФ в Риге, за нынешнего главу государства Владимира Путина было большинство - около 70%. Это, однако, меньше, чем 6 лет назад. По наблюдениям программы LTV, за Путина были в основном люди пенсионного возраста.
"Я - за Путина! Он единственный, я не знаю, я отдам за него всю душу", - говорит Зинаида Реутова, гражданка России в очереди к посольству. На замечание о том, что Путин напал на Украину, женщина отвечает: "Это Запад напал, и все оружие было свезено туда. А мы только защищаемся - Россия".
Сторонники Путина в основном предпочитают не раскрывать свои имена. Нескольким опрошенным De Facto в прошлом году пришлось доказывать знание латышского языка. Женщина, сдавшая экзамен, пришла проголосовать за Путина, потому что считает Россию своей родиной.
Другая сторонница Путина, наоборот, дважды не смогла сдать экзамен. И хотя она называет своей родиной Латвию, теперь собирается переехать в Россию, в Москву, где у нее шесть сестер: "Я за Путина, поэтому и хожу голосовать. Потому что то, что здесь делают... Ты здесь родился, 51 год рабочего стажа... И что вы делаете? Выгоняете людей?!".
За ходом мероприятия строго следили сотрудники Службы государственной безопасности.
По данным PMLP, в настоящее время четыре человека, у которых возле посольства РФ были проверены документы, находятся под угрозой выдворения из-за истечения срока действия вида на жительство. Программе LTV известно, что это граждане России, не подавшие документы на получение ВНЖ в соответствии с требованиями поправок к Закону об иммиграции. Эти поправки, принятые в 2022 году, касаются 24 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии.
Из 17 865 тысяч российских граждан, которые должны были доказать знание латышского, к концу прошлого года зарегистрировались 12 780, и примерно половина из этого числа успешно сдала экзамен.
Даже сейчас продолжаются экзамены на знание латышского, и к марту их сдали 6414 человек. По данным PMLP, статус постоянного жителя Евросоюза получили 13,3 тыс. граждан, различные виды временного ВНЖ - 2,5 тыс. 1019 граждан России лишились права находиться в Латвии. Известно, что около 200 человек уже уехали.
"Есть люди, которые сразу говорят, что готовы получить постановление о выдворении, но еще в процессе продажа квартиры. Видя, что довольно много людей уехало самостоятельно, ясно, что они не хотели учить язык и [предпочли] не строить дальнейшие отношения с нашей страной", - говорит глава PMLP Майра Розе.
Те российские граждане, которые все же хотят остаться в Латвии, при подаче документов также должны выразить свое отношение к начатой Россией войне и оккупации украинских территорий. По информации, предоставленной PMLP, около 100 человек не заполнили эти анкеты, и поэтому им будет отказано в пребывании в Латвии.
"Да, многие говорят: как я могу на это ответить, я не интересуюсь политикой. Понятно, что человек все знает, просто не хочет отвечать. Многие соглашаются, но если эта информация попадет на российскую сторону, то против них могут быть какие-то репрессии", - говорит Розе.
Встретившиеся у посольства российские граждане, которые должны были заполнить анкеты и ответить, кому принадлежат Крым и Донбасс, говорят, что не раскрыли своих истинных убеждений. "Я солгала, чтобы получить свою пенсию. Я вам честно говорю, вот и все", - призналась одна женщина.
В соседней Литве с конца 2022 года все граждане России и Беларуси, желающие получить или продлить ВНЖ в Литве, также получают аналогичные вопросы в электронной форме. В этом году проверку планируют провести еще шире - с целью опроса всех граждан России и Беларуси в Литве. На сегодняшний день отказ или аннулирование документов по соображениям безопасности получили более 5000 граждан Беларуси и 250 граждан РФ.
Проверки российских граждан в Латвии также могут расшириться. Конституционный суд в своем определении о внесении изменений в Закон об иммиграции констатировал, что группа российских граждан, получивших вид на постоянное жительство в соответствии с нормами предыдущего закона ("О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике"), освобождаются от требования предоставления документов.
По данным PMLP, таких около полутора тысяч человек. Национальное объединение считает, что их больше - около 4000 человек. На следующей неделе объединение планирует предложить новые поправки к Закону об иммиграции, чтобы расширить эту сферу. Также партия хотела бы ускорить процесс выдворения - чтобы оно происходило в течение 24 часов с момента выдачи постановления. Поправки рассматривает также Комиссия национальной безопасности.
То, что в Латвии есть люди, склонные поддерживать действия Путина, не секрет. Однако единого представления о том, как поступать с этими людьми, не считая проверок безопасности и знания языка, нет.
"У нас есть развитое, оцифрованное латвийское культурное пространство, теперь нам нужно понять, насколько это культурное пространство будет устойчивым. Как мы можем предложить его другим здесь, в Латвии. Предложить, а не навязывать порядок с какими-то картонными фасадами, которые на самом деле не работают, с наказаниями, со вполне, скажем так, исключающей риторикой. Мы видим, что все это не работает, и тогда вопрос в том, не является ли весь этот комок тем, что толкает этих людей в сторону Путина", - говорит культуролог Денис Ханов.
"Например, о реформе образования. Теперь все будут учиться на латышском. Это очень хорошо. Но я не слышал, чтобы кто-то серьезно говорил о единой школе. Эта идея школ для нацменьшинств сохраняется. Ну, скажем так, это такая горячая картошка, мы очень много сделали", - говорит социальный психолог Ивар Аустерс.
Как рассказали программе в VDD, с начала войны по рекомендации службы министр внутренних дел включил в черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд и пребывание в Латвии, 79 граждан России, из которых 25 были включены в прошлом году. Некоторые из этих лиц долгое время проживали в Латвии.
Также служба зафиксировала несколько случаев российской пропаганды и дезинформации, целью которых было распространение искаженной информации об изменениях в Законе об иммиграции и проверках российских граждан, усиливающих недовольство определенной части общества латвийскими госучреждениями.
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