"Чей Крым?" и языковой экзамен: что делается со сторонниками политики Кремля в Латвии?

То, что в Латвии есть люди, склонные поддерживать действия Путина, не секрет. Однако единого представления о том, как поступать с этими людьми, не считая проверок безопасности и знания языка, нет.

"У нас есть развитое, оцифрованное латвийское культурное пространство, теперь нам нужно понять, насколько это культурное пространство будет устойчивым. Как мы можем предложить его другим здесь, в Латвии. Предложить, а не навязывать порядок с какими-то картонными фасадами, которые на самом деле не работают, с наказаниями, со вполне, скажем так, исключающей риторикой. Мы видим, что все это не работает, и тогда вопрос в том, не является ли весь этот комок тем, что толкает этих людей в сторону Путина", - говорит культуролог Денис Ханов.

"Например, о реформе образования. Теперь все будут учиться на латышском. Это очень хорошо. Но я не слышал, чтобы кто-то серьезно говорил о единой школе. Эта идея школ для нацменьшинств сохраняется. Ну, скажем так, это такая горячая картошка, мы очень много сделали", - говорит социальный психолог Ивар Аустерс.

Как рассказали программе в VDD, с начала войны по рекомендации службы министр внутренних дел включил в черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд и пребывание в Латвии, 79 граждан России, из которых 25 были включены в прошлом году. Некоторые из этих лиц долгое время проживали в Латвии.

Также служба зафиксировала несколько случаев российской пропаганды и дезинформации, целью которых было распространение искаженной информации об изменениях в Законе об иммиграции и проверках российских граждан, усиливающих недовольство определенной части общества латвийскими госучреждениями.

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