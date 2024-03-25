Чичваркин в Украине, Рива на Гавайях и звезды о теракте в Москве

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.
Анатолий Белый высказался по поводу теракта в Москве
Лида Нижникова была в Индии
"Би-2" выступили в Дублине
Семен Слепаков поделился горящей свечой в соцсетях в память о погибших в Москве
Интарс Бусулис был в Цесисе
Микс Галвановскис показывал кадры нового клипа
Божена Рынска публиковала фотографии дочери с праздника
Саша Дони отдыхала в Дубае
Светлана Лобода показала фрагмент работы на студии
София Стужук вспоминала будни в Дубае
Элина Дидрихсоне с мужем побывали в парке слонов
Евгений Чичваркин был в Украине
Жанна Дубска говорила о подборе гардероба
Ким Кардашьян показала подписчикам радугу
Маркус Рива отдыхал на Гавайях
Максим Галкин выразил свои соболезнования родным погибших в Москве
Рената Литвинова гуляла вдоль моря
Элина Глузунова похвасталась новым образом
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