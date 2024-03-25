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Чичваркин в Украине, Рива на Гавайях и звезды о теракте в Москве

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных. 

Анатолий Белый высказался по поводу теракта в Москве

Лида Нижникова была в Индии

"Би-2" выступили в Дублине

Семен Слепаков поделился горящей свечой в соцсетях в память о погибших в Москве

Интарс Бусулис был в Цесисе

Микс Галвановскис показывал кадры нового клипа

Божена Рынска публиковала фотографии дочери с праздника

Саша Дони отдыхала в Дубае

Фото: https://www.instagram.com/sashadony

Светлана Лобода показала фрагмент работы на студии

София Стужук вспоминала будни в Дубае

Элина Дидрихсоне с мужем побывали в парке слонов

Фото: https://www.instagram.com/didrihsoonee/

Евгений Чичваркин был в Украине

Жанна Дубска говорила о подборе гардероба

Ким Кардашьян показала подписчикам радугу

Маркус Рива отдыхал на Гавайях

Максим Галкин выразил свои соболезнования родным погибших в Москве

Рената Литвинова гуляла вдоль моря

Элина Глузунова похвасталась новым образом

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