Авиаудары НАТО по Сербии - не оправдание войны РФ в Украине

Владимир Путин в Севастополе в мае 2014 года, после аннексии Крыма Фото: Reuters

При аннексии Крыма в 2014 году Россия ссылалась на якобы прецедент для того, чтобы защитить население Крыма от мнимой угрозы. Ту же схему Владимир Путин использовал после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, утверждая, что население востока Украины попросило о помощи, и опираясь на Устав ООН в качестве оправдания "специальной военной операции".

Вывод эксперта по международному праву Хайнтшеля фон Хайнайгга по поводу этого обоснования однозначен: "Даже если признается право на гуманитарную интервенцию, российские аргументы, конечно, абсурдны. Не может быть и речи о том, чтобы обстоятельства, имевшие место в то время в Косово - я упоминаю только печально известные этнические чистки, - были в Крыму или на юго-востоке Украины".

Нет оправдания для войны РФ против Украины

Ситуацию, сложившуюся 25 лет назад на Западных Балканах, нельзя сравнивать с той, что сегодня в Украине. Российское вторжение и полномасштабная война против Украины остаются незаконными с точки зрения международного права. "Это расплата за миссию НАТО в Косово: сейчас мы сталкиваемся с теми же аргументами, которые выдвигались тогда, хотя факты и положение вещей, конечно, в корне отличаются", - констатирует профессор Хайнтшель фон Хайнайгг из Европейского университета во Франкфурте-на-Одере.

Юридическое переосмысление операции НАТО против Югославии ни к чему не привело как в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), так и в международных судах. В нынешнем случае войны в Украине Международный суд ООН в Гааге еще в марте 2022 года обязал Россию прекратить все боевые действия на украинской территории. Однако РФ игнорирует это предписание. Основные разбирательства, касающиеся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, все еще продолжаются.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!