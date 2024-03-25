несколько языков данная сеть использует впервые - судя по всему, распространение кремлевской пропаганды все больше ориентируется на западную аудиторию.

Например, клон немецкого издания Der Spiegel опубликовал статью с заголовком "Легализованный терроризм. Теракт в России ставит вопрос о сотрудничестве Украины с исламистскими террористическими группировками".

Но эта сеть распространяет кремлевские нарративы не только через клонов известных СМИ. Используются и собственные сайты, похожие на обычные информационные СМИ. В частности, это портал Il Correspondente, пишущий на итальянском языке.

В статье о последнем теракте под заголовком "Террор возвращается в Москву" говорится, что "Киевский режим несет прямую ответственность за резню в Крокусе. Украина стала глобальным центром вербовки и подготовки террористических ячеек со стороны США и Великобритании".

В другой статье "автор" приходит к выводу, что к атаке причастны США и Украина, поскольку "террористы вели себя как обученные солдаты и использовали военную тактику, свойственную наемникам", а после теракта направились в сторону Украины (этой информацией ранее поделились российские СМИ).

После "выборов" президента России кремлевская бот-сеть запустила информационную кампанию, целью которой, вероятно, было создание образа легитимности прошедших в России президентских выборов, пишет "Агентство", с ссылкой на анализ "Блокировщика ботов".

Твиты, написанные на английском, французском, немецком и украинском языках, продвигали три тезиса, связанных с российскими "выборами". Во-первых, в России прошли конкурентные выборы, на которых многие россияне искренне поддерживают Владимира Путина, и что сама Россия имеет давнюю традицию демократии. Два других тезиса связаны с Украиной.

Первый тезис заключается в том, что украинские власти допустили ошибку, отменив выборы, а второй - что Украина должна отказаться от политики дерусификации, в том числе признать российскую культуру.

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