Кремлевская дезинформационная сеть начала публиковать и рассылать статьи, в которых пытаются заявить читателям, что США, Украина, британская разведка MI-6 и коллективный Запад в целом несут ответственность за теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Также пропагандисты утверждают, что слова США о том, что ответственность за теракт несет ИГИЛ, является ложным, сообщает The Insider, ссылаясь на данные проекта "Блокировщик Ботов/antibot4navalny".
Кремлевская сеть ботов рассылает статьи о том, что ИГИЛ не несет ответственность за теракт в Москве (1)
Схема распространения материалов предполагает, что используется тот же ботнет, о котором The Insider сообщал ранее, а именно продвижение поддельных "медийных" сайтов, таких как spiegel.ltd, grenzezank.com, hauynescherben.net, meisterurian.io и многих других.
Как и прежде, используется модель "ботов двух уровней": одни публикуют контент сами, а другие массово добавляют его в комментарии реальных людей в социальных сетях, причем на темы, совершенно не связанные с терактом, например, под постом о футбольном матче.
По данным Meta, спам-атаку осуществляют попавшие под санкции европейские ИТ-компании "Национальные технологии" и "Агентство социального проектирования" (АСП). Владельцем "Национальных технологий" является "Ростех".
Боты также продвигают сайт EuroBRICS, который имеет доказанные связи с центром специальной службы ГРУ (в/ч 54777).
Ранее Евросоюз ввел санкции против участников кампании по манипулированию цифровой информацией, в число которых вошли вышеупомянутые "Национальные технологии", АСП, а также несколько офицеров того же подразделения ГРУ (в/ч 54777).
Материалы распространяются на английском, немецком, арабском, испанском, итальянском, польском, французском языках и иврите. По данным "Блокировщика Ботов/antibot4navalny"
несколько языков данная сеть использует впервые - судя по всему, распространение кремлевской пропаганды все больше ориентируется на западную аудиторию.
Например, клон немецкого издания Der Spiegel опубликовал статью с заголовком "Легализованный терроризм. Теракт в России ставит вопрос о сотрудничестве Украины с исламистскими террористическими группировками".
Но эта сеть распространяет кремлевские нарративы не только через клонов известных СМИ. Используются и собственные сайты, похожие на обычные информационные СМИ. В частности, это портал Il Correspondente, пишущий на итальянском языке.
В статье о последнем теракте под заголовком "Террор возвращается в Москву" говорится, что "Киевский режим несет прямую ответственность за резню в Крокусе. Украина стала глобальным центром вербовки и подготовки террористических ячеек со стороны США и Великобритании".
В другой статье "автор" приходит к выводу, что к атаке причастны США и Украина, поскольку "террористы вели себя как обученные солдаты и использовали военную тактику, свойственную наемникам", а после теракта направились в сторону Украины (этой информацией ранее поделились российские СМИ).
После "выборов" президента России кремлевская бот-сеть запустила информационную кампанию, целью которой, вероятно, было создание образа легитимности прошедших в России президентских выборов, пишет "Агентство", с ссылкой на анализ "Блокировщика ботов".
Твиты, написанные на английском, французском, немецком и украинском языках, продвигали три тезиса, связанных с российскими "выборами". Во-первых, в России прошли конкурентные выборы, на которых многие россияне искренне поддерживают Владимира Путина, и что сама Россия имеет давнюю традицию демократии. Два других тезиса связаны с Украиной.
Первый тезис заключается в том, что украинские власти допустили ошибку, отменив выборы, а второй - что Украина должна отказаться от политики дерусификации, в том числе признать российскую культуру.
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