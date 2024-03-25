Зачем ИГ нападать на концертный зал в Москве?

Катарская Al Jazeera пишет, что пропаганда ИГ в последние годы рисует российского руководителя Владимира Путина как противника мусульман и источника гонений на них в России и за рубежом.

«Участие России в операциях против ИГ и его филиалов, особенно в Сирии, и попытки наладить связи с талибами делают Россию ключевым противником», — цитирует Al Jazeera Амиру Джадун, доцентку американского Университета Клемсона и соавторку книги «ИГ в Афганистане и Пакистане».

Пропаганда ИГ рисует Путина как врага исламской веры Фото: Reuters

Нападение на «Крокус» приписывают афганской ячейке ИГ «Вилаят Хорасан». Журналисты WSJ отмечают, что она возникла в 2015 году на востоке Афганистана, где когда-то скрывался Усама бен Ладен, и поначалу ее цели были в основном локальными — шиитская община Афганистана, которую ИГ считает еретиками, и движение «Талибан», которое критиковали за участие в мирных переговорах с США.

«Наиболее убедительным мотивом для нападения „ИГ-Хорасан“ на Россию в настоящее время является фактор талибов. „Талибан“ — злейший враг ИГ, а ИГ считает Россию друзьями талибов», — сказал Al Jazeera Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии при вашингтонском Центре Вильсона.

В последнее время афганская ячейка ИГ решила расширить границы, в чем эксперты WSJ увидели свидетельство того, что «террористическая организация уходит из своей колыбели — Сирии и Ирака, где она потерпела полное поражение».