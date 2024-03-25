"Пожалуйста, хотя бы дай знать, что ты жив": мать пропавшего подростка обратилась к сыну в соцсетях

"Сынок! В какую бы беду ты ни попал, пожалуйста, хотя бы дай знать, что ты жив! Мы всегда тебя поддержим", - написала мать пропавшего подростка.

В пятницу, 22 марта, мать и родственники мальчика организовали поиск в близлежащем лесном массиве. Однако розыски не увенчались успехом.

17 марта около 20:00 Валтерс ушел из квартиры своей бабушки в Парогре и не вернулся. Родственникам сложно сказать, куда именно он отправился.

Известно лишь, что парень почему-то беспокоился за свою жизнь, сообщила программа Degpunktā.

Мать мальчика подтвердила программе, что у него не было проблем с эмоциональным здоровьем и он никогда раньше не пропадал.

Как сообщалось, Государственная полиция разыскивает пропавшего Валтера Ванагаса, 2005 года рождения.

Приметы: Валтерсу 18 лет, высокого роста, худощавого телосложения, темные коричевые волосы, карие глаза, на левой брови выбрита полоса. Был одет в темную куртку с капюшоном, спортивный джемпер бежевого цвета с белой надписью Adidas.

Если кому-то известно возможное местонахождение парня, сообщите об этом по номеру телефона 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!