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Фото и видео ⟩ В США рухнул мост после того, как в него врезалось грузовое судно (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 26 марта 2024, 15:56
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/RadioGenoa/'X"

В американском городе Балтимор обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает ВВС.

На месте происшествия в данный момент находятся пожарные. Спасатели указали, что большое грузовое судно врезалось в одну из колонн моста в 13:30 по местному времени.

Местные чиновники заявили, что в результате происшествия с моста упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом. Не менее 20 человек оказались в воде. На данный момент спасатели вытащили из воды двух человек.

Русская служба BBC сообщает, что, по данным американского Национального центра буев по сбору данных, температура воды в балтиморской гавани сейчас составляет 9 градусов по Цельсию. Переохлаждение наступает, когда температура тела человека опускается ниже 35 градусов.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как мост тонет.

Мост длиной 1,6 километра тянется через реку Патапско.

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.

Компания Maersk выступила с заявлением о том, что они арендовали судно и перевозили груз для своего клиента. По их словам, судном управляла компания Synergy Group.

"Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли -со всеми, кого это коснулось. Мы внимательно следим за расследованием, проводимым властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе", - сказано в заявлении Maersk.

В компании Synergy Marine Group отметили, что экипаж судна состоит из 22 человек, все они граждане Индии. Экипаж не пострадал, не считая царапины на голове у одного из моряков.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".

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