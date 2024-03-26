Компания Maersk выступила с заявлением о том, что они арендовали судно и перевозили груз для своего клиента. По их словам, судном управляла компания Synergy Group.

"Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли -со всеми, кого это коснулось. Мы внимательно следим за расследованием, проводимым властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе", - сказано в заявлении Maersk.

В компании Synergy Marine Group отметили, что экипаж судна состоит из 22 человек, все они граждане Индии. Экипаж не пострадал, не считая царапины на голове у одного из моряков.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".

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