"Я немного больше стал машиной". Шварценеггеру установили кардиостимулятор

"В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", - заявил актёр.

Шварценеггер отметил, что чувствует себя хорошо. Уже через четыре дня после операции он появился на публике на крупном мероприятии по защите окружающей среды.

Актёр отметил, что в Австрии, где он родился, не принято делиться с другими своими проблемами со здоровьем. Однако он всё же старается рассказывать об этом, поскольку регулярно получает благодарные сообщения от людей с похожими проблемами.

Он добавил, что когда четыре года назад публично рассказал о замене сердечного клапана, то получил множество сообщений от людей с болезнями сердца. Люди благодарили его за то, что своим примером он вдохновил их на борьбу.

Арнольд Шварценеггер родился с врождённым пороком сердца. В прошлом актёр перенёс три операции по замене аортальных клапанов. Последние две из них были проведены в 2018-м и 2020-м.

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