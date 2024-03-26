Блинкен назвал страны Балтии лидерами НАТО в вопросе поддержки Украины

"Эти три союзника являются лидерами НАТО, вносящими значительный вклад в свои оборонные бюджеты (...), а также лидерами поддержки Украины в тот момент, когда эта поддержка жизненно важна", - заявил Блинкен перед встречей в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "необходимо проделать гораздо больше работы" в плане поддержки Украины и построения будущего НАТО.

Страны Балтии намерены выделять на оборону 3% ВВП. Страны Балтии также являются одними из крупнейших сторонников Украины с точки зрения их вклада в бюджет.

Как сообщили в МИД Литвы, на встрече глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил США за присутствие военных сил в регионе, заявив, что трансатлантическая связь является одним из важнейших факторов, обеспечивающих европейскую безопасность.

"Долгосрочное присутствие вооруженных сил США в Литве и регионе является самым сильным и незаменимым сдерживающим фактором. Мы благодарны за дислоцированный в Литве американский батальон и за инвестиции в развитие общей обороноспособности", - сказал в ходе встречи Ландсбергис.

По данным МИД, в ходе встречи с американским коллегой министры иностранных дел стран Балтии обсудили вопросы региональной безопасности, непрерывности помощи Украине и важнейшие цели саммита НАТО в Вашингтоне.

Ландсбергис еще раз заявил, что, если мы продолжим чертить красные линии, "а не планы победы Украины", Россия и другие автократические страны продолжат становиться все более агрессивными.

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