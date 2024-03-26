"Лепечет каждый, кому придет в голову". Паулс резко раскритиковал поющих актеров

Композитор Раймонд Паулс в беседе с изданием Privātā Dzīve рассказал, что думает о певческом мастерстве актеров и о том, что происходит в латвийских театрах.
Маэстро Раймонд Паулс сотрудничал практически со всеми латвийскими театрами, поэтому лучше многих знает, насколько музыкальны работающие в них актеры.
"Плохо, когда актеры начинают думать, что они певцы. Тогда все идет наперекосяк", - говорит Паулс, не скрывая, что не всем артистам латвийской эстрады удается петь так, как это выглядит со стороны.
"Например, Яков Рафальсон - великолепный актер, я часто ему аккомпанировал, но он время от времени антимузыкален. Я играю для него, а он вдруг останавливается и говорит зрителям: "Вы мне не то играете". Я ничего не могу сказать, потому что весь зал ржет. Зрители, наверное, тоже посчитали, что я сыграл для него что-то не то", - с улыбкой вспоминает Паулс.
Пение стало непростым испытанием и для выдающейся актрисы Латвийского национального театра Эльзы Радзини. "Она не могла задержать дыхание, но я пытался ей подыгрывать. Радзиня была не только уважаемой артисткой, но и очень хорошим человеком", - отметил Паулс.
Он считает, что для актера не так важен вокал, как умение донести до зрителя мелодию. "Можно просто наговорить песню. Хороший пример - актер Андрис Кейшс. У нас есть постановка "Мужчины в лучшие годы", где я полтора часа наблюдаю, как люди смеются, поют и сопереживают происходящему. Это успешная работа во многом благодаря Кейшсу.
Я хотел, чтобы на стене Нового Рижского театра вместо портрета Смильгиса поместили Кейшса. Но эту мою идею никто не поддержал", - шутит Маэстро.
Паулс заметил, что у многих артистов сцены проблемы с дикцией - сложно понимать, что они говорят. "И здесь я говорю не только об актерах, но и о людях на радио. Я полжизни проработал на радио и знаю, насколько строгие требования были раньше к работе там. Не каждый педагог туда попадал.
Сейчас лепечет каждый, кому придет в голову", - смеется он.
Маэстро не скрывает, что молодые латышские поэты его тоже не радуют: "А что-нибудь хорошее пишут нынешние поэты? Мне кажется, нет".
Больше читайте в номере Privātā Dzīve от 26 марта.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!