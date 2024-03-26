"Лепечет каждый, кому придет в голову". Паулс резко раскритиковал поющих актеров

Маэстро Раймонд Паулс сотрудничал практически со всеми латвийскими театрами, поэтому лучше многих знает, насколько музыкальны работающие в них актеры.

"Плохо, когда актеры начинают думать, что они певцы. Тогда все идет наперекосяк", - говорит Паулс, не скрывая, что не всем артистам латвийской эстрады удается петь так, как это выглядит со стороны.

"Например, Яков Рафальсон - великолепный актер, я часто ему аккомпанировал, но он время от времени антимузыкален. Я играю для него, а он вдруг останавливается и говорит зрителям: "Вы мне не то играете". Я ничего не могу сказать, потому что весь зал ржет. Зрители, наверное, тоже посчитали, что я сыграл для него что-то не то", - с улыбкой вспоминает Паулс.

Пение стало непростым испытанием и для выдающейся актрисы Латвийского национального театра Эльзы Радзини. "Она не могла задержать дыхание, но я пытался ей подыгрывать. Радзиня была не только уважаемой артисткой, но и очень хорошим человеком", - отметил Паулс.