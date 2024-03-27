С молотка в одночасье: в Эстонии массовая ликвидация компаний привела к новой проблеме

По данным как предпринимательских организаций, так и банков, в Эстонии есть ряд компаний, ликвидация которых может привести к неожиданным проблемам для ничего не подозревающих людей, сообщает Rus.Postimees.
Тот, кто не представит годовой отчет компании вовремя, рискует, что компания будет ликвидирована. В коммерческом регистре делается соответствующая запись и компания исчезает. Если это, так сказать, пустая полочная компания, в которой ничего не происходило, то ничего страшного. Но и банки, и бизнес-организации заявляют, что ликвидация ударила уже и по вполне жизнеспособным компаниям, которые по каким-то причинам сейчас ликвидируются, при этом ими остается невыполненным ряд обязательств.