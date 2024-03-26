Видео ⟩ Рижанка недовольна качеством новой квартиры, но столкнулась с трудностями при возврате 21 000 евро

В договоре написано - если клиент в одностороннем порядке отказывается от договора, продавец может удержать 10% от стоимости квартиры, которые можно взыскать с уплаченных денег за бронирование. Это значит, что застройщику останется около 14,5 тысячи евро, тогда как Карине вернут лишь около 7 тысяч евро.

Юрист Янис Лапса, не имеющий отношения к данному спору, видит возможное нарушение прав потребителей. По его мнению, штраф в размере 10% от стоимости квартиры за отказ от покупки жилья можно считать несоразмерным.

"В случае возникновения спора суд может определить, является ли штраф соразмерным или нет. Прежде чем судиться, можно попробовать обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC)", - пояснил юрист.

Он посоветовал Карине не торопиться разрывать договор на существующих условиях, поскольку тогда она согласится на выгодные для застройщика условия, предусматривающие возврат лишь трети уплаченных денег.

Лапса рекомендует запросить более высокий возврат в официальной переписке, а если ответа не последует, то обратиться за помощью в PTAC или бороться в суде.

Также юрист заявил, что Карина может потребовать расторжения договора на том основании, что продавец продает некачественный товар (квартиру).

Если это удастся доказать, пригласив специалиста по строительству, есть повод расторгнуть договор и потребовать полного возврата денег за бронирование, считает Лапса.

"Вы можете попросить эксперта это установить. Если соглашение не будет достигнуто, расторгнуть договор может только суд", - указал юримт.

В разговоре с Bez Tabu представитель застройщика заявил, что сумма, подлежащая возврату, не "высечена в камне". Он сказал, что об этом можно договориться, если Карина будет открыта к диалогу.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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