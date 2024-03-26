Рижанка была готова к своей первой крупной покупке - приобретению квартиры в новостройке в центре Риги. Она забронировала недостроенную квартиру, заплатив 21 тысячу евро. Через некоторое время, когда женщина приехала осмотреть жилье, ее не удовлетворило качество, и она отказалась от дальнейшего сотрудничества, однако с возвратом денег за бронирование возникли трудности. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанка недовольна качеством новой квартиры, но столкнулась с трудностями при возврате 21 000 евро
Карина мечтает о квартире в центре Риги. В прошлом году она осматривала недавно построенную квартиру на улице Гертрудес. Застройщик Sky Union предложил полностью меблированную квартиру площадью 63 квадратных метра за 145 500 евро. На тот момент строительство еще не было закончено. Карина забронировала жилье, заплатив 21 тысячу евро - часть собрала сама, часть внесла мама.
Когда квартира, по словам застройщика, уже была почти готова, Карина приехала осмотреть ее вместе с дизайнером, чтобы заранее понять, как обставить жилье. Дизайнер указала на несколько недоработок, рассказала Карина программе Bez Tabu.
"Ламинат уложен неаккуратно - остались дыры у стены. На двери был клей, плитка тоже была уложена неправильно. Выключатель света в спальне расположен за пределами спальни. Вам придется выйти из комнаты, чтобы выключить или включить свет. Она [дизайнер] показывает мне одну, две, три проблемы... Я разозлилась, что купила эту квартиру. "Красным флагом" стало то, что он [представитель застройщика] сказал: "Таких специалистов [речь шла о привлеченном Кариной дизайнере. - Прим. ред.] на объект лучше не пускать". Я подумала - ок!" - продолжила Карина.
Она решила не покупать жилье и захотела прекратить сотрудничество с застройщиком и вернуть уплаченную за бронирование сумму - 21 тысячу евро.
По словам Карины, дальнейшее общение с представителем застройщика продолжилось в приложении WhatsApp, где она спросила, когда ей вернут внесенные деньги.
Изначально (Карина показала скриншот переписки) представитель застройщика указал, что она должна написать письмо об отказе от сотрудничества и возврате денег за бронь, после чего возврат средств последует в течение пары дней.
Карина отправила запрос и позже оценила конкретный проект новостройки в Интернете нелестно - одной звездой. Увидев такую оценку, представитель застройщика уже не был таким отзывчивым -он удалил сообщение о возврате из переписки, рассказала программе Карина, показав скриншот переписки, на котором показаны удаленные сообщения.
Карина описывает такое поведение как общение на уровне детского сада. Она ждет возврата денег больше месяца.
Программа связалась с представителем застройщика Андреем, с которым общалась Карина. Он считает оценку Кариной проекта в Интернете несерьезной. Андрей отметил, что до сдачи квартиры еще много времени, до этого времени, если бы Карина настояла, дефекты были бы устранены, но если она решила отказаться от покупки квартиры, он изначально (до появления нелестной оценки в Интернете) был готов вести переговоры с коллегами, возможно, даже о полном возврате уплаченных денег, хотя договор предусматривает возврат только трети, если Карина в одностороннем порядке прерывает сотрудничество.
В договоре написано - если клиент в одностороннем порядке отказывается от договора, продавец может удержать 10% от стоимости квартиры, которые можно взыскать с уплаченных денег за бронирование. Это значит, что застройщику останется около 14,5 тысячи евро, тогда как Карине вернут лишь около 7 тысяч евро.
Юрист Янис Лапса, не имеющий отношения к данному спору, видит возможное нарушение прав потребителей. По его мнению, штраф в размере 10% от стоимости квартиры за отказ от покупки жилья можно считать несоразмерным.
"В случае возникновения спора суд может определить, является ли штраф соразмерным или нет. Прежде чем судиться, можно попробовать обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC)", - пояснил юрист.
Он посоветовал Карине не торопиться разрывать договор на существующих условиях, поскольку тогда она согласится на выгодные для застройщика условия, предусматривающие возврат лишь трети уплаченных денег.
Лапса рекомендует запросить более высокий возврат в официальной переписке, а если ответа не последует, то обратиться за помощью в PTAC или бороться в суде.
Также юрист заявил, что Карина может потребовать расторжения договора на том основании, что продавец продает некачественный товар (квартиру).
Если это удастся доказать, пригласив специалиста по строительству, есть повод расторгнуть договор и потребовать полного возврата денег за бронирование, считает Лапса.
"Вы можете попросить эксперта это установить. Если соглашение не будет достигнуто, расторгнуть договор может только суд", - указал юримт.
В разговоре с Bez Tabu представитель застройщика заявил, что сумма, подлежащая возврату, не "высечена в камне". Он сказал, что об этом можно договориться, если Карина будет открыта к диалогу.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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