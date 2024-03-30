"Лучший сюрприз в моей жизни": Блогер Юлия Чубарова о покупке квартиры в Юрмале

"Это был просто лучший сюрприз в моей жизни... Он говорит: "Слушай, пойдем вообще квартиры начнем смотреть, пора уже что-то начинать покупать, ипотеку взять, все такое". Я говорю: "Ну, пойдем". И нас водят по дому, а потом говорят: "Ну, хотите, мы покажем вам квартиру. Ее уже купили, там просто уже мебель стоит. Покажем, чтобы вы видели вообще визуализацию". Я говорю: "Ну, хорошо". Открываю дверь, а оттуда выпрыгивают все наши друзья с криками: "Сюрприз! Велком хоум!". В общем, это была такая вечеринка! Это было просто что-то нереальное!".