"Лучший сюрприз в моей жизни": Блогер Юлия Чубарова о покупке квартиры в Юрмале

"Мы познакомились прямо на корте", - вспоминает свою встречу с будущим мужем блогер, а в прошлом профессиональная спортсменка, Юлия Чубарова, которая почти 7 лет назад переехала из России к любимому в Латвию.
"Это был 2015 год. Я тогда играла в сборной России по пляжному теннису, и мы заняли второе место на командном чемпионате мира. В декабре этого же года меня и еще нескольких игроков пригласили в Латвию давать мастер-классы по пляжному теннису, потому что в Латвии этот вид спорта только развивался", - вспоминает Юлия Чубарова этот день.
Встреча Юлии и ее будущего мужа произошла на корте под Новый год:
"В конце дня мастер-классов должно было состояться мероприятие - показательный матч, где русские играют в паре с латышами. Сейчас это кажется как что-то нереальное.
В общем, играли русский с латышом против русского с латышом. И моим партнером был мой муж. Мы познакомились прямо на корте. То есть он подошел и говорит: "Привет, меня зовут Никита, мы вместе играем".
После спортсмены поженились, и Юлия, даже не задумываясь, переехала к супругу в Латвию.
Долгое время она мечтала о своей квартире в Юрмале, разговаривала с мужем, но все как-то не получалось это реализовать. Но однажды супруг ей сделал сюрприз:
"Это был просто лучший сюрприз в моей жизни... Он говорит: "Слушай, пойдем вообще квартиры начнем смотреть, пора уже что-то начинать покупать, ипотеку взять, все такое". Я говорю: "Ну, пойдем". И нас водят по дому, а потом говорят: "Ну, хотите, мы покажем вам квартиру. Ее уже купили, там просто уже мебель стоит. Покажем, чтобы вы видели вообще визуализацию". Я говорю: "Ну, хорошо". Открываю дверь, а оттуда выпрыгивают все наши друзья с криками: "Сюрприз! Велком хоум!". В общем, это была такая вечеринка! Это было просто что-то нереальное!".
Интервью с Юлией Чубаровой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
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