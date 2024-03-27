Участницу группы Pussy Riot в Москве заочно приговорили к шести годам колонии за твит

Обвинение просило для нее восемь с половиной лет колонии.

Штейн обвиняли по статье о распространении "фейков" об армии по мотивам политической ненависти.

Поводом для возбуждения дела стала публикация Штейн в Twitter в марте 2022 года.

По данным "Медиазоны", слова участницы Pussy Riot были расценены российскими силовиками как "оправдание пыток" российских солдат.

По данным издания, специалисты, проводившие лингвистическую экспертизу, нашли в твитах Штейн не оправдание пыток, а утверждения о фактах военных преступлений.

В апреле 2022 года Штейн покинула Россию.

Перед этим она срезала электронный браслет, который должна была носить согласно решению по так называемому санитарному делу, которое было возбуждено после митинга сторонников Алексея Навального в 2021 году.

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