Дипломату посольства России придется покинуть Латвию

В среду, 27 марта, в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Олег Зыков, ему был заявлен категорический протест Латвии в связи с длительной неприемлемой и провокационной коммуникацией, осуществляемой посольством, противоречащей букве и духу Венской конвенции 1961 года о дипломатических связях, информирует МИД.

Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны МИД, продолжало некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию структур и учреждений латвийской государственной власти и разжигание ненависти в латвийском обществе.

Принимая во внимание вышеупомянутое, министр иностранных дел Латвии принял решение объявить одного дипломата персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля.

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