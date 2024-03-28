В Ливии нет "Группы Вагнера", но есть "Африканский корпус"

Хафтар, в свою очередь, поддерживает все более тесные связи с Москвой. О размерах военного плацдарма России на контролируемой Хафтаром территории Ливии можно судить по различным источникам. Так, Адель Абдель Кафи, влиятельный советник Хафтара, заявил в местных СМИ о том, что на военной базе в Аль-Харубе, это в 150 километрах к югу от Бенгази, могут разместиться до 20 000 военных из России. По словам Кафи, в порту Тобрука было разгружено 40 российских танков. Кроме того, новому российскому контингенту в Ливии должно достаться все вооружение "Группы Вагнера", а также эскадрилья истребителей МиГ-29, базирующихся на аэродроме в Куфре. Всего российские силы, по данным очевидцев, используют не один, а три военных аэродрома в Ливии, также речь идет о желании Москвы создать в стране базу ВМФ. Но кто всем этим управляет?