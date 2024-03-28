Красить яйца в луковой шелухе или краснокочанной капусте? Одновременно и в том, и в том!

Затем яйцо тщательно заверните в выбранный материал, чтобы луковая шелуха как следует прижалась и не могла "разбежаться" во время варки.

В яркий капустный бульон положите подготовленные яйца, а также яйцо без скорлупы. Если в кастрюле недостаточно места, то часть капусты можно выбросить. В местах соприкосновения яйца без скорлупы с капустой также образуется узор, поэтому не выбрасывайте всю капусту.

Добавьте столовую ложку уксуса, чтобы цвет лучше "прилипал", но не переусердствуйте, чтобы он не съел скорлупу.

Доведите до кипения. Варите яйца около 10 минут с момента, когда жидкость начнет пузыриться. Затем снимите с огня и оставьте настаиваться, в идеале - на ночь, чтобы цвет стал ярче. Если вы хотите яйцо более нежного цвета или небесно-голубого, достаньте его из отвара через несколько часов.

Ополосните яйцо от луковой шелухи, но не трите скорлупу, так как цвет может сойти. Дайте высохнуть.

Если вы хотите, чтобы яйца были блестящими, смажьте их небольшим количеством масла с помощью кисточки.

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