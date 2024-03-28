Красить яйца в луковой шелухе или краснокочанной капусте? Одновременно и в том, и в том!

Похоже, что окрашивание пасхальных яиц краснокочанной капустой стало почти таким же популярным средством, как и классический способ с использованием луковой шелухи.
Это идеальный вариант, если вы не можете выбрать, чем покрасить яйца: краснокочанной капустой или луковой шелухой. А может быть, у вас есть луковая шелуха, но ее недостаточно, чтобы придать яйцам насыщенный цвет?
Окрашивание яиц в краснокочанной капусте с луковой шелухой:
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Вам понадобится:
- яйца (подойдут как белые, так и коричневые);
- краснокочанная капуста;
- немного луковой шелухи (можно использовать как коричневую, так и красную);
- соль;
- уксус;
- вода;
- ткань, в которую можно завернуть яйца (марля, колготки или другой обычный материал);
- нитка для связывания яйца (при необходимости).
Пошаговое окрашивание яиц
Работу следует начать с приготовления яркого отвара. Нарежьте капусту, залейте ее водой и дайте закипеть. Варите около 30 минут. Затем полностью остудите.
При необходимости промойте яйца.
Луковую шелуху лучше нарезать ножницами на мелкие кусочки разного размера, чтобы получились интересные узоры.
Смочите каждое яйцо, чтобы луковая шелуха прилипла к нему, а затем покройте шелухой или опустите в миску с нарезанной шелухой. При желании узоры также можно сделать, аккуратно склеив шелуху между собой.
Затем яйцо тщательно заверните в выбранный материал, чтобы луковая шелуха как следует прижалась и не могла "разбежаться" во время варки.
В яркий капустный бульон положите подготовленные яйца, а также яйцо без скорлупы. Если в кастрюле недостаточно места, то часть капусты можно выбросить. В местах соприкосновения яйца без скорлупы с капустой также образуется узор, поэтому не выбрасывайте всю капусту.
Добавьте столовую ложку уксуса, чтобы цвет лучше "прилипал", но не переусердствуйте, чтобы он не съел скорлупу.
Доведите до кипения. Варите яйца около 10 минут с момента, когда жидкость начнет пузыриться. Затем снимите с огня и оставьте настаиваться, в идеале - на ночь, чтобы цвет стал ярче. Если вы хотите яйцо более нежного цвета или небесно-голубого, достаньте его из отвара через несколько часов.
Ополосните яйцо от луковой шелухи, но не трите скорлупу, так как цвет может сойти. Дайте высохнуть.
Если вы хотите, чтобы яйца были блестящими, смажьте их небольшим количеством масла с помощью кисточки.
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