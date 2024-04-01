Местами в рижских парках, лесах и отдаленных местах открывается неприятная картина - оборудованные бездомными жилища, или, точнее говоря, берлоги, состоящие из содержимого ближайших мусорных свалок. Такие есть в Имантском лесу, на Югле и в других местах. Спустя несколько дней после того, как TVNET проинформировал Рижскую думу о "хозяйстве" бездомного рядом с излюбленным местом отдыха рижан у озера Бабелитис, загрязненная территория была прибрана. Однако таких становится все больше и больше. Возможно, рижанам стоит быть более настойчивыми, прося у местной власти привести в порядок округу.

"Каково же было мое удивление, когда уже на выходе из парка мне открылась картина под стать дальним уголкам России - на территории, которая находится рядом с дорогой, где отдыхающие оставляют свои машины, на двух клочках земли, отгороженных забором, где, судя по всему, когда-то были огороды, разбросаны свернутые одеяла, пустые бутылки и огромная куча неопознанного хлама в большом количестве", - пишет госпожа Велта.

"Либо кто-то решил устроить здесь свалку, либо же тут поселился бомж. О последнем свидетельствует спальное место с кучей одеял. Все эмоции от прекрасной прогулки улетучились, сестра в шоке. Кто несет за это ответственность, и долго ли еще отдыхающие будут чувствовать себя в этом популярном месте для прогулок как в русской деревне?"